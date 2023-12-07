الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم دمياط يتفقد مقار مبيت قوات تأمين انتخابات الرئاسة

تعليم دمياط
تعليم دمياط

تفقد وكيل التعليم دمياط، تجهيزات اللجان الانتخابية ومبيت قوات التأمين في إطار توجيهات منال عوض محافظ دمياط بالاستعداد الكامل لإعداد وتجهيز اللجان الانتخابية ومقرات المبيت لقوات التأمين الخاصة بالانتخابات الرئاسية، بجميع المدارس المخصصة.

حيث تفقدا اليوم، المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية التعليم بدمياط، الاستعدادات النهائية الخاصة باللجان الانتخابية ومقرات قوات التأمين المرافقة بدمياط.

وأكد المهندس علي عبد الرؤوف، أن كافة اللجان الانتخابية المخصصة ومقرات المبيت لقوات التأمين تم انتهاء من كافة استعداداتها لاستقبال الناخبين أيام 10-11-12 من ديسمبر 2023 وذلك بالتنسيق بين المديريات المعاونة والأجهزة الأمنية.

وأوضح وكيل الوزارة، انه تمت مراجعة جميع المدارس المخصصة للجان الانتخابات من سباكة وكهرباء ونظافة وتجهيز طفايات الحريق لكل لجنة بالإضافة إلي تجهيز غرف الإقتراع والغرف المؤمنة وساحات الإنتظار  مع تقديم مديري المدارس لكافة سبل الدعم اللوجستي وذلك من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير سبل الراحة للناخبين ومراعاة الجميع وخاصة كبار السن وذوى الهمم، مع تفعيل غرفة العمليات بالديوان والإدارات التعليمية الخاصة بلجان الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأكد أن الانتخابات الرئاسية تعد مناسبة ديموقراطية عظيمة يستطيع الشعب المصري من خلال رسالة قوية وواضحة وصريحة للعالم أجمع بأن مصر وطن عظيم وشعب عريق يترأسه قيادة واعية تسير بحكمة واقتدار للوصول به لبر الأمان والاستقرار إقتصاديا واجتماعيًا.

وتستعد مديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط من خلال الهيئات الشبابية والرياضية التابعة بتجهيز مقرات اللجان الإنتخابية واللجان العامة.

وقد استعدت الصالة الرياضية برأس البر لاستقبال اللجنة العامة المشرفة علي الإنتخابات الرئاسية، بتجهيز  الصالة الرئيسية وقاعات استقبال الضيوف وغرف دورات المياه، لتكون على أتم الاستعداد في أول أيام الاستحقاق الرئاسي.

وقد زار الدكتور وليد الشاذلي مدير المديرية الصالة المغطاة، وأشار إلى ضرورة تهيئة الصالة لاستقبال اللجنة العامة المشرفة علي انتخابات الرئاسة الأسبوع المقبل حيث وجهت مديرية الشباب والرياضة بقيادة دكتور وليد الشاذلي مختلف الهيئات الشبابية والرياضية التابعة، بتجهيز مقرات اللجان الانتخابية واللجان العامة.

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