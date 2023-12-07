رئيس البرلمان العربي يعزي السعودية فى حادث سقوط طائرة مقاتلة واستشهاد طاقهما

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عن خالص التعازي وصادق المواساة للمملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا فى سقوط طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة، اليوم الخميس، أثناء قيامها بمهمة تدريبية بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية فى مدينة الظهران مما أسفر عن استشهاد طاقمها.

وأكد العسومي، تضامن البرلمان العربي مع المملكة العربية السعودية فى هذا المصاب الأليم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الواجب الوطني بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الخميس، سقوط طائرة حربية من طراز "F15-SE" خلال مهمة تدريبية روتينية بالمنطقة الشرقية ومقتل طاقمها.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العميد الركن تركي المالكي، أن حادث سقوط الطائرة وقع عند الساعة (12:50) ظهر اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023، أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.

ولفت إلى أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث الذي نتج عنه استشهاد طاقم الطائرة الجوي، سائلًا المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

ومن جانبه أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عن خالص التعازي والمواساة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وشعبًا، في حادث سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية واستشهاد طاقمها، بحسب ما نشره عبر حسابه على منصة "إكس".

كتب أبو زيد عبر حسابه الرسمي: خالص التعازي والمواساة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وشعبًا، في حادث سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية واستشهاد طاقمها… ندعو المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.