الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال عنايت: رئيس وزراء إسرائيل لا يثق فى قائد أركان جيشه

الإعلامي جمال عنايت
الإعلامي جمال عنايت

قال الإعلامي جمال عنايت إنّ هناك ثمّة تناقضات سياسية بين الولايات المتحدة والاحتلال وتناقضات سياسية أمريكية في مدى وحجم الدعم الموجه لإسرائيل.

وأضاف عنايت، عبر قناة "القاهرة الإخبارية" أنه من المفترض أن يوافق الكونجرس الأمريكي على دعم أوكرانيا وإسرائيل، لكن لم تتم الموافقة على المساعدات المالية التي كانت مرصودة لهما، وهذه مسألة لافتة للنظر.

تابع أن جوش بول، المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأمريكية قدمت استقالتها ونددت بالموقف الأمريكي من الحرب، أما في إسرائيل، فإن ثمّة قضايا أمنية وسياسية متلاحقة، فيوم الثلاثاء الماضي حدثت أزمة بين أسر المحتجزين ومجلس الحرب، وبلغت المسألة مبلغًا عجيبًا. 

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية ليست فكرًا واحدًا، ويكفي في هذا الأمر ملاحظة أن رئيس الوزراء لا يثق في رئيس أركان الجيش، حيث فتّش أمن نتنياهو رئيس الأركان وهذا أمر لافت للنظر جدا.

جمال عنايت الوزراء الإسرائيلي رئيس الوزراء الاسرائيلي قائد أركان الجيش الإعلامي جمال عنايت القاهرة الإخبارية

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