وزير خارجية سابق: تصريحات نتنياهو ما هى إلا "عربدة سياسية"

قال عدنان منصور، وزير خارجية لبنان الأسبق إن إسرائيل تخشى الدخول في حرب مع لبنان وأن ما صرح به نتنياهو ما هو إلا تصريح لإرضاء شعبه، لافتًا إلى أن دخول إسرائيل في حرب مع جنوب لبنان سيخضع المنطقة لتوتر كبير.

أضاف وزير خارجية لبنان الأسبق، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" أن استمرار الولايات المتحدة في دعم إسرائيل سيجعلها تخسر العديد من المصالح في المنطقة العربية.

أشار وزير خارجية لبنان الأسبق إلى أن ما تفعله حكومة نتنياهو ماهي إلا "عربدة سياسية"، برعاية ومباركة من الولايات المتحدة، الأمر الذي يجعل المنطقة العربية في خطر بسبب التصريحات غير المسئولة من جانب رئيس الحكومة الإسرائيلية.