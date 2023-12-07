الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

البحرين ومصر تؤكدان ضرورة تعزيز التعاون فى قطاعى المواصلات والاتصالات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكّد وزير المواصلات والاتصالات البحريني محمد بن ثامر الكعبي، عمق العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، منوهًا بضرورة تعزيز سبل التعاون الثنائي والاستفادة من الخبرات المشتركة في قطاعات المواصلات والاتصالات بين البلدين الشقيقين، وبما يصب في صالح شعبيهما الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم، ريهام محمد خليل سفيرة جمهورية مصر العربية، بمناسبة تعيينها سفيرة لبلدها لدى مملكة البحرين، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).

من جانبها، أكدت السفيرة ريهام محمد، أن العلاقات الأخوية المتجذرة التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية تستند إلى أسس راسخة ومتينة من التعاون والعمل المشترك، متطلعة للدفع بها نحو آفاق أرحب، ومتمنية لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.

وزير المواصلات والاتصالات وزير المواصلات والاتصالات البحريني البحرين جمهورية مصر العربية الخبرات المشتركة قطاعات المواصلات الاتصالات ريهام محمد خليل سفيرة جمهورية مصر العربية السفيرة ريهام محمد

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