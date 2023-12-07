بالخطوات.. رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

نشرت وزارة التربية والتعليم، على موقعها الالكتروني رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024، مشددة على ضرورة تسجيل كل الطلاب استمارة الشهادة الإعدادية 2024 عبر الرابط المخصص لها والتابع لـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

اتاحت وزارة التربية والتعليم منصة إلكترونية لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

وقد اتاحت رابط إلكترونى للدخول على المنصة وتسجيل الاستمارة وذلك من خلال الضغط على هذا الرابط

https://moe-register.emis.gov.eg/

ثم يقوم الطالب بالضغط على زر تسجيل الدخول

- يقوم الطالب بكتابة البيانات المطلوبة بدقة والتي تشمل (صورة شخصية 4فى 6، وكتابة اسم الطالب كاملًا ومطابقا لشهادة الميلاد)

الضغط على حفظ البيانات

بعد الانتهاء من التسجيل يقوم التلميذ بطباعة استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية بالألوان حتي تكون صورة الطالب واضحة وتقديمها مع باقي الأوراق في المدرسة.

الأوراق التى تشمل عليها الاستمارة الإلكترونية 2024

تتكون استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية من أربع أوراق مطبوعة من المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم، تتمثل في الآتي

الورقة الأولى لـ استمارة الشهادة الإعدادية 2024 عبارة عن بطاقة تحقيق الشخصية

الورقة الثانية لـ استمارة الشهادة الإعدادية 2024 عبارة عن الاستمارة الإلكترونية للتقديم لامتحان إتمام التعليم الأساسي للعام الدراسي 2023/2024

الورقة الثالثة لـ استمارة الشهادة الإعدادية 2023/2024 عبارة عن بيان عن الامتحانات السابقة، وإقرار من الطالب وولي أمره بأنه لم يتقدم إلى هذا الامتحان أمام لجنة أخرى هذا العام.

ايصال سداد الرسوم المدرسية

عدد 3 صور شخصية مسجل عليها اسم الطالب رباعي

2 صورة شهادة الميلاد

رقم الموبايل

سعر استمارة الشهادة الإعدادية 2024

حددت وزارة التربية والتعليم، سعر استمارة الشهادة الإعدادية 2024، حيث يدفع الطالب مبلغ قدره 158 جنيها في البريد، مع تصوير ايصال الدفع والاحتفاظ به لتسليمه إلى المدرسة