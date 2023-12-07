بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: نضغط على واشنطن لتغيير موقفها بشأن غزة

قال السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة إن الضغط على الولايات المتحدة يتم من خلال استخدام الآليات المتاحة، مؤكدًا أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فتح الباب بخطابه الذي قدّمه إلى رئيس مجلس الأمن الدولي بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.

أضاف رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، الخميس، خلال مؤتمر صحفي لممثلي المجموعة العربية في الأمم المتحدة نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن مشروع القرار العربي الإسلامي المطروح أمام المجلس يستند إلى هذا النص في ميثاق الأمم المتحدة، ويستند إلى خطاب الأمني العام ويحظى بدعم دولي كبير ليس فقط من المجموعتين العربية والإسلامية، بل هناك دعم أوروبي وأسيوي كبير جدًا في هذا الأمر.

أوضح رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، أننا نأمل أن تكون الرسالة واضحة وأن تسمح القوى الكبرى بأن يمر هذا القرار باكرًا حتى وإن امتنعوا، مؤكدًا أن امتناعهم عن التصويت على هذا القرار سيعطي الإشارة المناسبة ردًا على الرسائل الممتالية التي تسلم إليهم من المجتمع الدولي بقرار الجمعية العامة بـ122 صوت والقرار 1712 وغيره من القرات التي صدرت من الأجهز الفرعية وبالتالي نتطلع أن تثمر كل هذه الضغوط عن تغير في الموقف الأمريكي.