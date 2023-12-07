خبير شئون إسرائيلية: الاحتلال يشخصن الحرب ليبحث عن صورة زائفة للنصر

قال الخبير في الشئون الإسرائيلية أحمد محاميد إن إسرائيل في البداية قالت إن مستشفى الشفاء الطبي في شمال قطاع غزة كان هو الأساس والرمز وعندما لم تجد هناك شيئًا بحجم ما قالته وما ادعت به، بدأ الاحتلال في البحث عن صورة زائفة للنصر.

أضاف خبير الشئون الإسرائيلية، الخميس، خلال مداخلة مع القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل بدأت بشخصنة المعركة بخصوص يحيى السنوار، خاصة أن المحتجزين الإسرائيليين ادعوا وقالوا أمام الحكومة الإسرائيلية وأمام المطبخ الوزاري الإسرائيلي إن يحيى السنوار خلال هذه الحرب نقل العديد أو البعض من هؤلاء المحتجزين وقد تحدث معهم.

أكد أن هذا الأمر أزعج الكثير من القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، لذلك هى تريد أن تبحث عن صورة النصر، لافتًا إلى أن صورة النصر الوحيدة التي شاهدها المجتمع الإسرائيلي هى عودة وتحرير المحتجزين الإسرائيليين التي كانت عبارة عن اتفاقية بعد الضغوط التي مارستها مصر والأردن وقطر بوساطة الولايات المتحدة.