الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بلجيكا: نحشد جهودنا لتقديم المساعدات لقطاع غزة

حجة لحبيب
حجة لحبيب

أكدت حجة لحبيب، وزيرة الخارجية البلجيكية، أن بلادها تحشد جهودها لتقديم المساعدات لقطاع غزة، مشددةً على أن الوضع مأساوي، وذلك وفقا لنبأ عاجل لـ "القاهرة الإخبارية".

ونوهت وزيرة الخارجية البلجيكية إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة مأساوي، خاصة مع القصف المستمر على المنازل، ونقص الإمدادت الإنسانية والدوائية.

وشدد رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مثمّنًا الإدارة السياسية المصرية على جهودها فيما يخص القضية الفلسطينية.

وزيرة الخارجية البلجيكية المساعدات لقطاع غزة غزة حجة لحبيب وزيرة الخارجية البلجيكية القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

مراسلة القاهرة الإخبارية: مجلس الحرب الإسرائيلى ناقش ورقة إدخال المساعدات الإنسانية مقابل المحتجزين

الصحة العالمية: تلقينا إخطارًا لنقل إمداداتنا من جنوب غزة

الخارجية: السلطات المصرية فقط التى تتولى إجراءات عودة المصريين من غزة

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال حطّم عدة محال فى رام الله بسبب بيع منتجات فلسطينية

"العربية للتصنيع" تكشف مميزات الذخائر الجوية "عائلة حافظ"

كيف أسهمت "القاهرة الإخبارية" فى تحقيق السبق والدقة فى عامها الأول؟

وزير الإنتاج الحربى: القوات المسلحة تصنع المدرعات ولا نحتاج للاستيراد

وزير الإنتاج الحربى: راجمة الصواريخ رعد 200 ليس لها مثيل فى العالم

الأكثر قراءة

سقوط طائرة سعودية مقاتلة أثناء مهمة تدريبية واستشهاد أفراد طاقمها الجوى

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

أكذوبة المناطق الآمنة فى غزة.. لا أحد يصدق إسرائيل

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

قرار عاجل بحق صاحب فيديو المطبخ الفاضح كروان مشاكل

عاجل.. قرار جديد من "التموين" لحل أزمة السكر.. "حر على البطاقة" بـ27 جنيهًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت