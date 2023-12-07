بلجيكا: نحشد جهودنا لتقديم المساعدات لقطاع غزة

أكدت حجة لحبيب، وزيرة الخارجية البلجيكية، أن بلادها تحشد جهودها لتقديم المساعدات لقطاع غزة، مشددةً على أن الوضع مأساوي، وذلك وفقا لنبأ عاجل لـ "القاهرة الإخبارية".

ونوهت وزيرة الخارجية البلجيكية إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة مأساوي، خاصة مع القصف المستمر على المنازل، ونقص الإمدادت الإنسانية والدوائية.

وشدد رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مثمّنًا الإدارة السياسية المصرية على جهودها فيما يخص القضية الفلسطينية.