بسبب "ستهم".. رفض دعوى صيصه أبو الدوح ضد قناة "النهار"

رفضت المحكمة الاقتصادية الدعوى المقدمة من "صيصه أبو الدوح" ضد قناة "النهار" بسبب مسلسل "ستهم" بطولة روجينا الذي عرض في رمضان الماضي.

وطالبت "صيصه" باعتبارها صاحبة الحق الوحيد في التصرف في السيرة الذاتية الخاصة بها، بإثبات حالة التعدي على الحقوق الأدبية والمالية من قبل قناة النهار "بتصويرها وإذاعتها لمسلسل ستهم".

ودفع المستشار هيثم عباس، المستشار القانوني للقناة، باختلافات جوهرية في تفاصيل المسلسل عن حياة صيصه أبو الدوح وقصتها.

"صيصة أبو الدوح" سيدة من الأقصر تبلغ 64 عامًا من العمر، كافحت بعد وفاة زوجها لتربية أبنائها، فارتدت ملابس الرجال وعملت في جميع المهن الصعبة وكرمها الرئيس السيسي.