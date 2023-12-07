الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب "ستهم".. رفض دعوى صيصه أبو الدوح ضد قناة "النهار"

مسلسل ستهم
مسلسل ستهم

رفضت المحكمة الاقتصادية الدعوى المقدمة من "صيصه أبو الدوح" ضد قناة "النهار" بسبب مسلسل "ستهم" بطولة روجينا الذي عرض في رمضان الماضي.

وطالبت "صيصه" باعتبارها صاحبة الحق الوحيد في التصرف في السيرة الذاتية الخاصة بها، بإثبات حالة التعدي على الحقوق الأدبية والمالية من قبل قناة النهار "بتصويرها وإذاعتها لمسلسل ستهم".

txt

إحالة الراقصة "حورية" إلى المحكمة الاقتصادية فى الإسكندرية

txt

5 ديسمبر.. المحكمة الاقتصادية تنظر دعوى علا غانم ضد زوجها السابق

ودفع المستشار هيثم عباس، المستشار القانوني للقناة، باختلافات جوهرية في تفاصيل المسلسل عن حياة صيصه أبو الدوح وقصتها.

"صيصة أبو الدوح" سيدة من الأقصر تبلغ 64 عامًا من العمر، كافحت بعد وفاة زوجها لتربية أبنائها، فارتدت ملابس الرجال وعملت في جميع المهن الصعبة وكرمها الرئيس السيسي.

ستهم قناة النهار المحكمة الاقتصادية روجينا مسلسل ستهم

الأكثر قراءة

سقوط طائرة سعودية مقاتلة أثناء مهمة تدريبية واستشهاد أفراد طاقمها الجوى

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

أكذوبة المناطق الآمنة فى غزة.. لا أحد يصدق إسرائيل

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

قرار عاجل بحق صاحب فيديو المطبخ الفاضح كروان مشاكل

عاجل.. قرار جديد من "التموين" لحل أزمة السكر.. "حر على البطاقة" بـ27 جنيهًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت