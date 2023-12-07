البابا تواضروس: "لازم كلنا نشارك في الانتخابات.. لا تهملوا حق وطنكم"

حث قداسة البابا تواضروس الثاني المصريين على المشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تُقام مطلع الأسبوع المقبل أيام الأحد والاثنين والثلاثاء داخل مصر.

التصويت حق دستوري

وقال البابا تواضروس، خلال لقائه السنوي مع كهنة الرعاية الاجتماعية لإيبارشيات الصعيد، إن التصويت في الانتخابات حق دستوري وقانوني لكل مواطن، وأضاف: نحن نقول «مش هسيب حقي».

ووجه البابا النداء لكل المصريين والأقباط مؤكدًا بأن المشاركة هي ما يهم.

وشجع قداسة البابا الحاضرين من الآباء الكهنة وأبناءهم، على تحفيز وتوعية كل من حولهم، وأكد أن فرصة التصويت جيدة لأنها متاحة لثلاثة أيام.

وأضاف: "نشجع كل المصريين لتكون صورة الانتخابات صورة جديرة بمصر".

وتابع: "نخصص صلوات شهر كيهك لبلادنا وسلامة أرضنا وسلام العالم"، ثم أكد ثانيةً: "لازم كلنا نشتغل ونشترك في الانتخابات.. لا تهمل في حقك وحق وطنك".

كان قداسة البابا تواضروس قد شجع في اجتماع الأربعاء الأسبوع الماضي، على التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارج، والذي أتيح خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر ديسمبر الجاري في 121 دولة، ودعا المصريين في الداخل في اجتماع الأربعاء أمس، إلى الأمر ذاته.

ودعا البابا تواضروس الثانى خلال عظته في اجتماع الأربعاء مساء الامس إلى ضرورة النزول المبكر للتصويت في الانتخابات الرئاسية.



وقال إن المصريين في الخارج ظهروا بصورة طيبة خلال التصويت بالانتخابات الرئاسية،

وأضاف: "وهنا أيضًا (في مصر) من المهم أن نشارك ونعبر عن هذا الحق الدستوري، ويكون لنا صوت، فالمشاركة فيها تعبير عن أنك تمارس حقك، وهذا أيضًا يعلم أولادنا عندما يرون آباءهم وعائلاتهم يشاركون في الانتخابات، يتربى داخلهم معنى وقيمة المشاركة".