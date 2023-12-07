الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير تعليم الإسكندرية يتابع الاستعدادات النهائية للجان الانتخابات الرئاسية بالمدارس

اجتماع تعليم الإسكندرية
اجتماع تعليم الإسكندرية

عقد الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع مديري عموم الإدارات التعليمية التسع وإدارة الأمن بالمديرية وإدارة الاتصال السياسي ومسئولي الأمن بالإدارات ومديري المدارس المختارة كمقار للجان الانتخابية بحضور نادية فتحي، وكيل المديرية، حيث شدد على توفير كل سبل الدعم والتعاون مع رجال القضاء رؤساء اللجان.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بإنهاء استعدادات المدارس المختارة كمقار للجان الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد "أبوزيد" أن المدارس وفرت الحجرات المؤمنة وطفايات الحريق وحجرات اللجان الفرعية للتصويت، وتجهيز حجرة لرئيس اللجنة ومبيت لقوات التأمين، وتم تطهير وتنظيف المدارس وتوفير مقاعد لذوي الهمم وكبار السن ومقاعد مخصصة للناخبين.

وشدّد مدير المديرية على المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية وتوعية أولياء الأمور والطلاب الذين لهم حق التصويت بالمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم لنوجه رسالة للعام كله أن مصر ورجالها على قلب رجل واحد في سبيل تحقيق رقيها وتنميتها.

مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية الحجرات المؤمنة الاستحقاقات الانتخابية الانتخابات الرئاسية لجان الانتخابات

مواد متعلقة

"صوتك لمصر".. وكيل "تعليم الإسكندرية": أصوات المصريين في الانتخابات تمثل تاريخ مصر (فيديو)

تعليم الإسكندرية توزع مطويات على الطلاب لتوعيتهم بالمشروعات القومية

الأكثر قراءة

سقوط طائرة سعودية مقاتلة أثناء مهمة تدريبية واستشهاد أفراد طاقمها الجوى

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

أكذوبة المناطق الآمنة فى غزة.. لا أحد يصدق إسرائيل

قرار عاجل بحق صاحب فيديو المطبخ الفاضح كروان مشاكل

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

عاجل.. قرار جديد من "التموين" لحل أزمة السكر.. "حر على البطاقة" بـ27 جنيهًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت