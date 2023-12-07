مدير تعليم الإسكندرية يتابع الاستعدادات النهائية للجان الانتخابات الرئاسية بالمدارس

عقد الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع مديري عموم الإدارات التعليمية التسع وإدارة الأمن بالمديرية وإدارة الاتصال السياسي ومسئولي الأمن بالإدارات ومديري المدارس المختارة كمقار للجان الانتخابية بحضور نادية فتحي، وكيل المديرية، حيث شدد على توفير كل سبل الدعم والتعاون مع رجال القضاء رؤساء اللجان.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بإنهاء استعدادات المدارس المختارة كمقار للجان الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد "أبوزيد" أن المدارس وفرت الحجرات المؤمنة وطفايات الحريق وحجرات اللجان الفرعية للتصويت، وتجهيز حجرة لرئيس اللجنة ومبيت لقوات التأمين، وتم تطهير وتنظيف المدارس وتوفير مقاعد لذوي الهمم وكبار السن ومقاعد مخصصة للناخبين.

وشدّد مدير المديرية على المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية وتوعية أولياء الأمور والطلاب الذين لهم حق التصويت بالمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم لنوجه رسالة للعام كله أن مصر ورجالها على قلب رجل واحد في سبيل تحقيق رقيها وتنميتها.