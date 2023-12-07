الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد المقار الانتخابية للوافدين استعدادًا للانتخابات الرئاسية 2024

جانب من الحدث
جانب من الحدث

واصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جولاته الميدانية، لليوم الثالث على التوالي، وذلك لمتابعة التجهيزات النهائية للمقار الانتخابية استعدادًا للعرس الديمقراطي الذي من المقرر أن ينطلق في الفترة من ١٠إلى ١٢ ديسمبر الجاري، حيث تفقد محافظ بورسعيد، مقار اللجان الانتخابية للوافدين داخل (الهيئة الاقتصادية لقناة السويس - الهيئة العامة لمنطقة الاستثمار ببورسعيد).

وأوضح المحافظ أن عدد لجان الوافدين داخل محافظة بورسعيد يبلغ (٥) لجان انتخابية، واطمأن اللواء عادل الغضبان، على تجهيز المقار الانتخابية على أعلى مستوى، مع تركيب البانرات الموحدة واللوحات الإرشادية والتوعوية، أمام لجان الوافدين، فضلًا عن تركيب المظلات لحماية الناخبين من أجواء الطقس الغير مستقرة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي للتيسير على المواطنين الوافدين من المحافظات المختلفة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها داخل الجمهورية أيام "١٠- ١١- ١٢" من شهر ديسمبرالجاري، من الساعة ٩ صباحًا حتى الساعة ٩ مساءً.

وناشد محافظ بورسعيد، أبناء المحافظة؛ للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، استكمالًا لما أثبتوه من وطنية ووفاء وردًا للجميل مع ما أعطاه لهم الوطن، مؤكدًا تهيئة كل خدمات المحافظة لخروج ذلك العرس الوطني في أبهى صورة من أجل استقرار مصر وتحقيق التنمية الشاملة التي ننشدها.

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بورسعيد انتخابات الانتخابات الرئاسية تجهيزات اللجان

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