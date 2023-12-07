الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأنبا بولا يشيد بمبادرة "صوتك لمصر" ويطالب المواطنين بالمشاركة الإيجابية

الأنبا بولا
الأنبا بولا

أشاد الأنبا بولا، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، بمبادرة "صوتك لمصر" ووصفها بأنها جهد مهم لتعزيز المشاركة الفاعلة للمواطنين في الحياة السياسية والديمقراطية في مصر، وأكد أن المبادرة تعكس التزام الصحافة المصرية الحرة بتمكين المواطنين وتسهيل دورهم في صنع قراراتهم السياسية.

مناشدة المواطنين بالمشاركة الجادة في الانتخابات

وناشد الأنبا بولا جميع المواطنين بالمشاركة الجادة في الانتخابات، مؤكدًا أن نزول المواطنين إلى صناديق الانتخابات يعد دعمًا حقيقيًا للدولة المصرية، وإشارة قوية إلى قوة الديمقراطية في البلاد.،كما أشاد بمبادرة "صوتك لمصر"، التي تهدف إلى تعزيز الوعي السياسي وتشجيع المواطنين على المشاركة الفاعلة في صنع قراراتهم السياسية.

وأضاف مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس أن المشاركة الفاعلة للمواطنين في الحياة السياسية والديمقراطية هي أساس لبناء دولة قوية ومزدهرة، وأشاد بدور مبادرة "صوتك لمصر" في تعزيز هذه المشاركة وتوجيه الأضواء نحو أهمية المشاركة السياسية في إحداث التغيير الإيجابي في مصر.

 واجب وطني يساهم في بناء مصر الحديثة وتحقيق التنمية

وأكد الأنبا بولا أن مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية تعتبر فرصة للتعبير عن آرائهم ومطالبهم، وأنها واجب وطني يساهم في بناء مصر الحديثة وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام تصريحه، ناشد الأنبا بولا جميع المواطنين بالتفاعل الفعَّال مع مبادرة "صوتك لمصر" والنزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات القادمة، وأعرب عن ثقته في قدرة المصريين على اتخاذ قراراتهم بحكمة ووعي، وأنهم سيساهمون بشكل فعال في صنع مستقبل مصر الزاهر وتحقيق التقدم والازدهار للبلاد.

وكانت "الدستور" قد أطلقت مبادرة "صوتك لمصر" بواسطة مؤسسة "الدستور"، وذلك بهدف تحفيز المواطنين والمواطنات على المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي كان ستجري في 10 ديسمبر 2023 حتى 12 ديسمبر 2023، وتم تصميم المبادرة لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في هذه الانتخابات وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم الانتخابية.

الأنبا بولا مطران طنطا والغربية للروم الارثوذكس مبادرة صوتك لمصر المشاركة الفاعلة للمواطنين في الحياة السياسية بواسطة مؤسسة الدستور بادرة صوتك لمصر مؤسسة الدستور وذلك بهدف تحفيز المواطنين الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم الانتخابية

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