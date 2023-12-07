تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

تُعد المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية، ليس واجبًا وطنيًا فحسب، بل أمرًا ضروريًا في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.. فهذه الانتخابات فرصة للشعب المصري لتحديد مستقبله السياسي وممارسة دوره في القرارات الحكومية والسياسية التي تؤثر في حياته اليومية، فضلًا عن إرسال رسالة إصرار وعزيمة لجميع دول العالم، بأن الشعب المصري هو سيد قراره.. وقد أطهرت لنا الأيام الماضية، أن دعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي لم يأت من فراغ، لا سيما وأنه، منذ توليه مسئولية رئاسة البلاد، وهو يحقق إنجازات غير مسبوقة في كافة أنحاء الوطن، وكان القضاء على الإرهاب هو أحد أهم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في عهده، بالإضافة إلى أن تنمية سيناء، التي لا تزال مستمرة، ومُخطط لها أن تكون ذات كثافة سكانية كباقي محافظات مصر.. لقد جعل السيسي الدولة المصرية دولة صاحبة قرار في مختلف قضايا المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ورفضت مصر مبدأ التهجير القسري لسكان قطاع غزة، وفرضت رأيها على العالم، حتى أن الكثير من الدول بدأت في تغيير موقفها في مسألة التهجير نتيجة لتصريحاته ومواقفه المؤثرة.

اللافت للنظر في هذه الانتخابات، أن الأحزاب المصرية لم تجتع على شيء من قبل، بقدر تحالفها واتفاقها التام، بأن يقف جميع أعضائها وقياداتها صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، ويدعمون بقوة المرشح عبد الفتاح السيسي، لأنه الأصلح لقيادة الدولة خلال المرحلة المقبلة من عُمر البلاد، والتي تتطلب مجهودًا أكبر وقيادة حازمة لاستكمال مسيرة التنمية، والحفاظ على هيبة الدولة المصرية خارجيًا.. لذا، لم يكن غريبًا أن يُنظم تحالف الأحزاب المصرية، مؤتمرات جماهيرية لدعم المرشح السيسى، بحضور قيادات هذا التحالف المكون من إثنين وأربعين حزبًا سياسيًا، من أجل استمرار حالة الأمن والأمان واستكمال الإنجازات، بالإضافة إلى أنه هو الوحيد القادر على مواجهة التحديات، وخصوصًأ التحديات الأمنية التي تحولت إلى تهديدات، بسبب توتر الأحداث بشكل متصاعد في فلسطين المحتلة، وعلى خلفية ضرورة مواجهة المؤامرات التي تُحاك ضد الدولة المصرية من دول كثيرة، الأمر الذي يحتم أهمية وجود رئيس قوي على رأس الدولة، لديه دراية وحكمة وصبر في التعامل مع جميع الملفات التي تهدد الدولة المصرية برمتها.

وعلى مدى السنوات الماضية، وحتى الآن، فإن الرئيس السيسي يحمل على عاتقه هموم الأمة العربية، ويضع القضية الفلسطينية أولوية ضمن أجندة السياسة الخارجية المصرية، من خلال تبني رؤية عادلة وشاملة تؤدي إلى حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، من أجل الحفاظ على أرواح الأبرياء، علاوة على تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.. وهنا فإن تحالف الأحزاب المصرية يُثمن الدور المصري الثابت والراسخ والمحوري لحل القضية الفلسطينية، وإنهاء الصراع القائم بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي.. وتعتبر أن التفاف الشعب المصري بكامل أطيافه حول الرئيس السيسي، رسالة قوية للغرب والدول المُعادية، أن الشعب المصري حريص كل الحرص على دعم الرئيس، وأن ما قام به في الفترة السابقة إعجاز وليس إنجاز، وأن دعمه للقضية الفلسطينية، يؤكد أن مصر هي الأمن والأمان للوطن العربي، وأنها قلب الأمة العربية وأن السيسي هو زعيم مصر والعالم العربي.

غير بعيد عن ذلك، فإن إنجازات الرئيس السيسي، التي تحققت في عهده، نقلة نوعية لم تشهدها مصر من قبل، وما تحقق خلال تلك المدة، لم يتحقق في مصر في الأعوام الطويلة التي سبقته.. ولذا، فإن المصريين، بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية، على قناعة حقيقية بأن هذا المرشح هو الأقدر على قيادة الدولة في المرحلة القادمة، وفي ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، واستكمال المشروعات القومية العملاقة والوصول إلى (رؤية مصر 2030)، التي هى عنوان الجمهورية الجديدة.. إن أكبر تحدٍ أمام الرئيس المصري القادم، هو الحفاظ على الأمن والاستقرار، وتحقيق المزيد من الإصلاح في الوقت ذاته.. ويًعد الحفاظ على الأمن والاستقرار أمر في غاية الأهمية، لأنه لا يمكن تحقيق أي تنمية أو تقدم أو عدالة اجتماعية، دون أن يكون هناك أمن واستقرار.. الحفاظ على الأمن والاستقرار بمعناه الداخلي والخارجي، وتحقيق المزيد من الإصلاح في الوقت ذاته، أي البناء على ما تحقق، والاستفادة من الخبرات السابقة والبناء عليها، وإصلاح أي عثرات تحققت عبر الإصلاح، بما يعني خطوات تدريجية إلى الأمام.

نحن في إطار انتخابات تعددية، والتعددية ليست رقمًا معينًا من المرشحين، ولكن التعددية تعني طرح أفكار مختلفة وقد تكون مُتباينة، لأن الفكر السياسي والفكر الاقتصادي جهد بشري بالأساس، ولا يوجد توافق على كل شيء أو تطابق في وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالسياسات العامة، وبالتالي، فإنه من الضروري طرح أفكار وأدوات مختلفة للوصول إلى هدف معين.. وأساس رؤية المرشح عبدالفتاح السيسي هو بناء الإنسان المصري بما يشمله محاور ثلاثة، سياسية، اقتصادية، ومجتمعية.. وتعمل الدولة المصرية على ترسيخ التعددية السياسية وتنشيط الحياة الحزبية، وتبني نظام انتخابي يُوسع التمثيل النيابي، ويشارك فيه أكبر عدد من التيارات السياسية، ودعم اللا مركزية وإجراء الانتخابات المحليات بمشاركة كثيفة للشباب والمرأة.. هناك أيضًا، تعزيز منظومة حقوق الإنسان، ودعم منظومة العدالة الناجزة، وتعزيز تمكين المرأة والشباب واستمرار جهود الحوكمة ومكافحة الفساد.. هذه الرؤية المصرية، بدأها المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي قبل إعلان ترشيحه للرئاسة، ورأينا الحوار الوطني والمناقشات التي شاركت فيها جميع التيارات والأحزاب السياسية، وكانت الجلسات مُذاعة على الهواء للاستماع لرؤية المشاركين، وقد أكد السيسي، مرارًا وتكرارًا، أن ما يتفق عليه المجتمعون في الحوار الوطني، سيقوم بالتوجيه بإقراره.

لا يستطيع إلا جاحد، إنكار أن مصر، في عهد الرئيس السيسي، نجحت في الوقوف على قدميها من جديد، بالرغم من كل التحديات السياسية والاقتصادية، والحرب على الإرهاب، والحرب بالوكالة من دول بعينها على مصر.. ولذا، فإن الإجماع عليه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، يأتي بناءً على ما قدمه من إنجازات عديدة في مختلف المجالات، من المشروعات القومية، ومن أجل استكمال ما تم على أرض مصر، من جنوبها لشمالها ومن شرقها لغربها، والتي لا يستطيع أحد إنكاره لأنه أصبح حقيقة ملموسة على الأرض.

وإذا كنا نعتبر أن التعليم الفني ـ مثلًا ـ بنية أساسية في مصر، بما يحققه من روافد بشرية تسهم بكفاءة في تحقيق التنمية الصناعية، فللرئيس السيسي الفضل في الاهتمام بهذا النوع من التعليم، وتغيير الصورة النمطية عنه في أذهان المواطنين.. إذ كانت هذه الصورة تتمحور ـ من قبل ـ على أن التعليم الفني هو من نصيب الطالب الذي لا يحصل على مجموع يؤهله لمرحلة الثانوية العامة، المؤهلة بدورها للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا، وأن التعليم الجامعي هو الأقوى.. إلى أن دعم الرئيس السيسي هذا النوع من التعليم واهتم به، لأنه يلعب دورًا في الاقتصاد من خلال الصناعة، ومصر دولة شابة و60% من قوتها البشرية، من الشباب.

لقد بعث السيسي في نفوس رجال الأعمال وأصحاب المصانع الهمة، ولفت أنظارهم إلى هذا الكنز البشري، من خريجي التعليم الفني الصحيح، فظهرت المدارس التكنولوجيا التطبيقية بالاتفاق مع اصحاب المصانع، وأيضًا مدارس البرمجة والذكاء الاصطناعي، التي تؤهل الطالب لسوق العمل وتحقيق مكاسب مادية، حتى من دولة أخرى وهو في مكانه، كما يوجد مدارس للحُلى والمجوهرات، وكلها تخصصات جديدة.. وإذا كنا نمتلك الآن ستة وسبعين مدرسة تكنولوجيا تطبيقة، فإن الرئيس وجه بوجود مائة مدرسة مع قطاع الصناعة، لأنه من المهم أن يكون لديك مدرسة تُخدِّم على المصنع.. وقد طلبت إحدى الدول خمسمائة طالب منهم قبل التخرج.. نفس هذا الطالب، مسموح له دخول التعليم العالي بالجامعات التكنولوجية بدون معادلة، وكليات الهندسة بمعادلة.. لقد تغيرت الصورة الذهنية للتعليم الفني، لدرجة أن طلابًا التحقت بهذه المدارس بمجاميع أعلى من التعليم العام ويوجد قائمة انتظار.. هذا نموذج أوردناه عن تغير المفاهيم والأفكار في مصر، بما يحقق التنمية الشاملة في البلاد، والفضل لمن كان صاحب رؤية لمصر، تضعها حيث تستحق، وأقصد هنا، المرشح للرئاسة، عبد الفتاح السيسي.

حفظ الله مصر من كيد الكائدين.. آمين.