ضبط المتهمين بسرقة شخصين بالإكراه في أبو النمرس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 3 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية - المتهمين بإصطحاب شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" وسرقتهما بالإكراه بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة.

وتلقى المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" مقيمان بدائرة قسم شرطة حدائق المعادى، مفاداه قيام 3 اشخاص بإصطحابهم لمنطقة زراعات واستولوا على متعلقاتهما بالإكراه وهي عبارة عن "2 هاتف، مبلغ مالى" ولاذوا بالفرار بدائرة المركز.

وبعد التأكد من صحة البلاغ وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.