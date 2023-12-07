الخميس 07 ديسمبر 2023
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حوادث

ضبط 6 أشخاص لارتكابهم جرائم سرقات متنوعة

جريدة الدستور

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديريات أمن (البحيرة، الجيزة البحر الأحمر) من ضبط 6 أشخاص لارتكابهم جرائم سرقات متنوعة.

مديرية أمن البحيرة

ضبط (مالك مخزن خردة- مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار) وبحوزته (كمية من كابلات النحاس والألومنيوم والشرائح  والبارات –خاصة بالمحولات والأبراج الهيكلية وأبراج الضغط العالى).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وأضاف بتحصله عليها من (عاطل ونجله "لهما معلومات جنائية") تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بسرقة المضبوطات من دائرة قسم ومركز شرطة كفر الدوار.

مديرية أمن الجيزة

ضبط (شخص "يحمل جنسية إحدى الدول") لقيامه بسرقة (أجهزة كهربائية) من داخل مخزن مطعم كائن بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، ملك (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بإستخدام مفتاح "مصطنع" تحصل عليه أثناء عمله بالمطعم سابقًا، كما أرشد عن المسروقات لدى عميله سئ النية ( مالك محل أجهزة كهربائية كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة "تم ضبطه").

وضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة مركز شرطة أبو النمرس) لقيامهم باصطحاب (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" - مقيمان بدائرة قسم شرطة حدائق المعادى) لمنطقة زراعات واستولوا على متعلقاتهما "2 هاتف،مبلغ مالى" ولاذوا بالفرار.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه. 

مديرية أمن البحر الأحمر

ضبط (خفير خصوصى بموقع إحدى الشركات  "تحت الإنشاء" الكائن بدائرة قسم شرطة سفاجا) لاستيلائه على المنقولات الخاصة بالموقع محل حراسته.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، كما أرشد عن المسروقات لدى عملائه سيئ النية (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية").. تم ضبطهم وأرشدوا عن كافة المسروقات المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الامن العام اللواء محمود أبو عمره وزير الداخلية

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