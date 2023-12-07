الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

بعد تحذيرات "الصحة العالمية".. أبرز المعلومات عن الالتهاب الرئوي وأعراضه والوقاية منه

الالتهاب الرئوي
الالتهاب الرئوي

حذرت منظمة الصحة العالمية من  مرض الالتهاب الرئوي، بسبب زيادة عدد الحالات المصابة به والتي تتعرض للوفاة سنويا بسبب هذا المرض الخطير، ونستعرض في السطور التالية، التفاصيل الكاملة الأسباب الالتهاب الرئوي والأعراض التي تظهر على المرء نتيجة التعرض للإصابة به وكيفية الوقاية من التعرض للإصابة به.

ما هو مرض التهاب الرئوي؟

وفقًا لموقع "health" الطبي يعتبر مرض الالتهاب الرئوي عبارة عن عدوي تؤدي إلى التهاب الحويصلات الهوائية في إحدى الرئتين أو كلتيهما. قد تُملأ الحويصلات الهوائية بالسوائل أو بالصديد، وهو ما يتسبب في إصابة المرء بالبلغم والحكة الشديدة المصاحبة للصديد، ويكون مرض الالتهاب الرئوي عادة  أكثر خطورة على الرضع والأطفال الصغار، والأشخاص الأكبر من 65 سنة، والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أو ضعف في جهاز المناعة.

 أبرز الأعراض التي تظهر على الجسم عند الإصابة بالالتهاب الرئوي 

فيعتبر جهاز المناعة هو المسئول الأساسي عن التصدي لمرض التهاب الرئوي حيث يساعد في مقاومة الالتهاب الرئوي والتصدي له، ويوجد عدد من الأعراض التي تظهر على الجسم عند الإصابة بالتهاب الرئوي والتي تتمثل أهمها في ألما في الصدر عند التنفس أو السعال، والتشوش الذهني أو التغييرات في الوعي العقلي (في البالغين من عمر 65 وأكبر)، والسعال، والذي قد ينتج عنه البلغم، والإرهاق، والحمى، والتعرق ونفضان الارتجاف، ودرجة حرارة جسم أقل من الطبيعية (في البالغين الأكبر من 65 عامًا والأشخاص ذوي الجهاز المناعي الضعيف، والشعور بضيق التنفس.

ويوجد عدد من النصائح التى يجب الحرص على القيام بها بشكل مستمر وذلك للوقاية من التعرض للإصابة بالتهاب الرئوي، ومنها الحفاظ على النظافة العامة للجسم وكذلك رفع كفاءة جهاز المناعة من خلال تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي.

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