تقديم الدعم الطبى لـ142 مريضًا فى قافلة طبية لأهالى 4 قرى بالفيوم

نجحت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع جمعية الأورمان، في تنظيم قافلة طبية جديدة استهدفت تقديم الدعم الطبي لعدد 142 مريضًا ومريضة بعدد (4) قرى، هي: ابهيت، والسليين، وتوابع بندر سنورس بمركز سنورس، وقرية عفيفي مركز طامية، بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالفيوم، تنفيذًا لتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.

وأكد جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة، وخدمة وتنمية المجتمع، والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

من جهته قال ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر- عيون- أعصاب- عظام- مخ وأعصاب- سمعيات- جراحة عامة- أطفال- باطنة- مسالك)، وعمل أشعات وتحاليل لعدد 64 حالة.

وأشار إلى أنه تم إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة، بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج، وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة الفيوم نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية، منها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.