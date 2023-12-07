الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

2634 محضرًا بحملات تموينية خلال شهر فى سوهاج

حملات تموينية
حملات تموينية

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بـ محافظة سوهاج، أن مديرية التموين بمحافظة سوهاج والإدارات التابعة لها قد دشنت عدة حملات مكبرة على الأسواق والمخابز والمطاحن، طوال شهر نوفمبر الماضي في الفترة من 1 إلى 30 نوفمبر.

وأسفرت حملات مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، والإدارات التابعة لها، عن تحرير 2634 محضرًا تموينيًا متنوعًا في الأسواق والمخابز والمطاحن، بإجمالي 2256 محضرًا بمجال الأسواق، و378 محضرًا في مجال المخابز والمطاحن.

وأشار المهندس محمد إبراهيم، إلى أنه قد تم تحرير 524 محضر نقص وزن، و548 محضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، و327 محضرًا غير مطابقة للمواصفات، 269 محضر عدم إعطاء بون صرف، 245 عدم إعلان عن الأسعار، و271 عدم نظافة مخابز.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمخالفين، وأنه لن يتم التهاون في محاسبة من يتلاعب بأرواح المواطنين أو يرفع أسعار المنتجات أو يمنع تداولها، وأن المديرية والإدارات التابعة لها ستقف بكل حزم.

كما تم ضبط كمية من المجمدات والسلع الغذائية المُختلفة منتهية الصلاحية، وكمية من بعض أنواع حلوى الأطفال دون أي بيانات مدونة عليها "مجهولة المصدر"، وبألوان صناعية محظور استخدامها.

 شدد وكيل وزارة التموين بسوهاج على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمخالفين، وأنه لن يتم التهاون في محاسبة من يتلاعب بأرواح المواطنين أو يرفع أسعار المنتجات.

وذلك خلال حملة دشنتها إدارة حماية المستهلك بالاشتراك مع إدارة تموين بندر سوهاج، وضمت الحملة كل من: "سحر حامد عجاج، مدير إدارة حماية المستهلك، ومحمد ثروت خطاب رئيس الرقابة التموينية، ومحمد صديق محمد رئيس قسم الشكاوي، أحمد يحيى خالد مأمور ضبط قضائي".

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IMG-20231207-WA0004
وزارة التموين والتجارة الداخلية محافظة سوهاج حملات مكبرة على الأسواق والمخابز شهر نوفمبر مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج المهندس محمد إبراهيم

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