"مياه سوهاج" تطلق حملة توعية للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، حملة توعوية؛ لحث العاملين والمواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تجري داخل البلاد أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

صرَّح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مضيفًا أنه تمت إتاحة عدد من وسائل التواصل مع الشركة ومنها الموقع الإلكتروني للشركة وصفحة الشركة على موقع "فيسبوك"، والخط الساخن 125؛ لاستقبال استفسارات المواطنين؛ لمعرفة مقرات اللجان المسجلين بها وأرقامهم بالكشوف الانتخابية، وذلك بدايةً من اليوم الأحد 3 ديسمبر الجاري، حتى انتهاء العملية الانتخابية.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه يتم الدفع بسيارات التوعية بجميع مراكز المحافظة لتوعية المواطنين بالمشاركة بالانتخابات، وكذلك لتعريفهم بمقرات لجانهم الانتخابية، بالإضافة إلى فتح أبواب مراكز خدمة العملاء حتى العاشرة مساءً؛ لتلقي استفسارات المواطنين حول لجانهم الانتخابية وذلك بداية من الأربعاء المقبل، حتى انتهاء العملية الانتخابية.

وأشار اللواء مصطفى كامل، مساعد رئيس مجلس الإدارة لشئون الرقابة والتفتيش والمتابعة والموارد البشرية، إلى أنه تم تخصيص مقر لتوعية المتقدمين بمسابقة التوظيف بضرورة المشاركة بالانتخابات الرئاسية وتوزيع كروت تحتوى على بيانات لجانهم وأرقامهم بالكشوف الانتخابية.