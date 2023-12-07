عاجل.. تفاصيل العرض الجديد من الشباب السعودى لضم "زيزو"

رفع نادي الشباب السعودي عرضه لضم أحمد سيد «زيزو»، لاعب وسط الزمالك، إلى 10 ملايين دولار.

والعرض الجديد المقدم من النادي السعودي يتضمن مبلغ 7 ملايين دولار، إلى جانب راتب سنوي للاعب يصل إلى 3 ملايين دولار في الموسم الواحد.

ويرفض مسئولو الزمالك حتى الآن رحيل أحمد سيد زيزو بسبب أزمة القيد إلى جانب عدم وجود بديل له، بالإضافة إلى مشكلة أحمد فتوح واقتراب رحيله عن الفريق وصعوبة التفريط في كل نجوم الفريق دفعة واحدة بدون وجود بدلاء قادرين على سد النقص، خاصة وأن الزمالك مقبل على مباريات في غاية الصعوبة والمنافسة على كل البطولات سواء على الصعيد المحلي أو القاري، وهو الأمر الذي يتطلب الحفاظ على القوام الأساسي.

ومن ناحية أخرى، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة ساجرادا الانجولى بعدغدًا السبت، فى الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وعقد الجهاز الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين بعد تاجيل مباراة الاتحاد السكندرى في دورى نايل، وشدد على أن كل مباريات الزمالك المقبلة في بطولة الكونفدرالية بمثابة كئوس وإذا ما أراد الفريق الاستمرار في المنافسة على البطولة فعليه ألا يفرط في أي نقطة.

موعد مباراة الزمالك أمام ساجراد الانجولى فى الكونفدراللية

ويلتقى الزمالك مع ساجرادا الانجولى فى السادسة من مساء السبت القادم على ستاد برج العرب فى الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وحقق الزمالك الفوز فى مباراتى الجولتين الأولى والثانية على أبو سليم الليبى وسوار الغينى، مما جعل الفريق يحتل قمة المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط «العلامة الكاملة».

ويتطلع الزمالك لمواصلة انتصاراته فى البطولة أمام ساجرادا للاقتراب خطوة كبيرة من التأهل لربع نهائى البطولة، فى ظل رغبة الفارس الابيض فى المنافسة على اللقب القارى، والذى حققه الفريق الابيض من قبل مرة واحدة عام 2019 بشكله الجديد.