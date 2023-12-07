الجوع العاطفي.. طرح سحرية للتخلص من "شهية الأوقات الصعبة"

لا تعلم الكثير من الفتيات كيفية التخلص من مشكلة الجوع العاطفي، وهو ما يؤثر على حالتهن النفسية كثيرة بسبب الرغبة المستمرة فى تناول الطعام دون وعي بمخاطر ذلك على زيادة الوزن، فتشعرن بالرغبة فى تناول الطعام بشكل مستمر وهو ما يسمى بالجوع العاطفي.

وجاء في موقع "بولد سكاي"، أن هناك مجموعة من الأسباب وراء الجوع العاطفي، فالأكل العاطفي هو تناول الأكل كوسيلة لقمع أو تهدئة المشاعر السلبية، مثل التوتر والغضب والخوف والملل والحزن والشعور بالوحدة، ويمكن أن تؤدي الأحداث الكبرى في الحياة أو على نحو أكثر شيوعًا، إلى إثارة مشاعر سلبية تؤدي إلى الأكل العاطفي وتعطيل جهودك في إنقاص الوزن.

كيف تتخلصين من مشكلة الجرع العاطفي بأسهل طريقة

وبحسب ما ذكر فى الموقع، فإن هناك مجموعة من الامور التي تساعد بشكل كبير في التخلص من مشكلة الجوع العاطفي والتى تتمثل أهمها في عدم التفكير فى الاكل كاول وسيلة للتخلص من مشاعر الحزن والعضب، ويجب الحرص على التفكير في أي أمر أخر بدلا من الأكل مثل قراءة كتاب ما على سبيل المثال، أو تناول كميات كبيرة من الماء، إذ يساعد تناول الماء على التخلص من الرغبة فى تناول الطعام ما يحد من الشعور بالجوع، وعلى من يشعر برغبة مستمرة في تناول الطعام أن يكون بيده طوال الوقت زجاجة من الماء لاستبدالها بالرغبة في تناول الطعام.

الخيار والكرفس والجزر الحل للتعامل مع مشكلة الجوع العاطفي

ووفقا لما جاء فى الموقع، يجب الحرص على عدم مشاهدة فيديوهات الأكل لأنها تزيد من الرغبة فى تناول الطعام وتزيد من حجم مشكلة الجوع العاطفي، إلى جانب ذلك وضع عدد كبير من السنانكس الصحية مثل الجزر والخيار والكرفس بجانبك، فسيساعدك تناولها على سد إحساسك بالجوع العاطفي.