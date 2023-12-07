الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب المؤتمر: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى

الدكتور أحمد منصور
الدكتور أحمد منصور

قال الدكتور أحمد منصور، نائب رئيس حزب "المؤتمر"، عن المصريين بالخارج، إن مشاركة المواطنين بمختلف فئاتهم وأعمارهم والتصويت بـ الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أيام الأحد، والإثنين، والثلاثاء، واجب وطني وحق دستوري.

وأوضح منصور، في تصريحات صحفية له، أن نزول المواطنين للمشاركة بمثابة رد جميل للقيادة السياسية لما حققته من إنجازات في كل المجالات للاتجاه نحو الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن الانتخابات الرئاسية استحقاق دستوري وخطوة نحو استكمال ما تم من إنجازات خلال الفترة الأخيرة.

وشدد الدكتور أحمد منصور على ضرورة عدم الانسياق وراء دعوات المغرضين بعدم المشاركة في انتخابات الرئاسة وممارسة حقهم الدستوري في التصويت والإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيسهم، ودحر الأكاذيب والمخططات التي تستهدف إفشال العملية الانتخابية، وإظهار الصورة المشرفة لمصر في الداخل والخارج.

 التصويت بالانتخابات الرئاسية واجب وطني

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة الإنجازات التي لمسناها على مدار السنوات الماضية، والتي أحدثت نقلة تاريخية وغير مسبوقة في كل القطاعات.

إجراء من جامعة الإسماعيلية الأهلية لتسهيل مشاركة الطلاب في الانتخابات الرئاسية

"صناعة الحبوب" تدعو للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

 

 

التصويت بالانتخابات الرئاسية الانتخابات المصريين بالخارج نائب رئيس حزب المؤتمر الدكتور أحمد منصور

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