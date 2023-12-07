الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إجراء من جامعة الإسماعيلية الأهلية لتسهيل مشاركة الطلاب في الانتخابات الرئاسية

إجراء من جامعة الإسماعيلية
إجراء من جامعة الإسماعيلية الأهلية

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن المشاركة الإيجابية للطلاب في الانتخابات الرئاسية تمثل واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا.


وسعيًا لتسهيل إجراءات مشاركة الطلاب، جهزت إدارة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية غرفة عمليات لمتابعة توافد الطلاب على اللجان الانتخابية، بدءًا من أماكن التجمعات وصولًا إلى المقار الانتخابية.

عقد سلسلة اجتماعات مع الطلاب 

وتابع "مندور" أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات لإدارة ملف المشاركة الطلابية في الانتخابات الرئاسية، بدأ باجتماع اللجنة المشكلة لإدارة ملف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بحضور عمداء الكليات، تلى ذلك عقد اجتماع برئاسة الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بالجامعة الأهلية، مع منسقي برامج الكليات، كما عقد الدكتور محمد على عبد الهادي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة الأهلية اجتماع مع اتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر.

ومن جهته؛ أشار الدكتور عادل حسن، إلى استعداد الأهلية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، ومتابعة عملية تفويج طلاب كليات الجامعة إلى المقار الانتخابية، لافتًا إلى أن سلسلة الاجتماعات أسفرت عن عدد من الإجراءات التنظيمية والتي جاء فيها:

تشكيل عدد من اللجان لمتابعة عملية تفويج منتسبي الجامعة:
 أولًا: اللجنة العليا وتضم كل الدكتور ناصر مندور المُفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية  – الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية – الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية – الدكتور محمد على عبد الهادي منسق الأنشطة الطلابية – اتحاد طلاب الجامعة – أسرة طلاب من أجل مصر.

ثانيًا لجنة المتطوعين وتتمثل أعمالها في تنظيم عملية التفويج إلي الحافلات، والتوجه إلى مقار اللجان الانتخابية.

ثالثًا لجنة الإحصاء  والتي تقوم بعملية حصر أعداد الطلاب وجميع منتسبي الجامعة المغتربين بكليات وإدارات الجامعة من طلاب، وأعضاء هيئة التدريس، وعاملين.

رابعًا لجنة المواصلات ويتمثل دورها في  توفير حافلات، لتنسيق عملية توصيل المنتخبين من الجامعة إلي مقار اللجان الانتخابية لكل منطقة.

فيما أفادت الدكتورة غادة حداد أن اللجنة الخامسة هي اللجان الفرعية بالكليات: والتي تم تشكيلها  بكل كلية وتضم كل من منسق الكلية والبرنامج - المرشد الأكاديمي - مسئول الأنشطة الطلابية - اتحاد الطلاب - أسرة طلاب من أجل مصر.

واللجنة السادسة للاستعلام عن اللجان الانتخابية وتتمثل أعمالها في القيام بتجهيز مقر لجنة استعلام عن أماكن اللجان الانتخابية بعدد من أجهزة الحاسب الآلي ونقاط الإنترنت؛ لتسهيل معرفة المنتخبين لمقار لجانهم، وتسلسل أرقامهم في الكشوف الانتخابية.

اما اللجنة السابعة فهي لجنة المطبوعات وتقوم  بتصميم وطباعة لافتات للحافلات  وطباعتها، وطباعة بطاقات انتخابية لمنتسبي الجامعة الأهلية.

وعن اللجنة الثامنة فهي لجنة المتابعة وتقوم بعمل غرفة عمليات لمتابعة اللجان السابقة وتحديد نقاط تجمع السادة المنتخبين للتوجه للمقارات الانتخابية.

كما تم خلال اجتماع الدكتور محمد عبد الهادي مع طلاب اتحاد الأهلية ببرامجها المختلفة، وممثلي أسرة طلاب من أجل مصر؛ متابعة دورهم في توجيه زملائهم، خاصة المغتربين منهم إلى مقار اللجان الانتخابية واصطحابهم في الحافلات إلى مقار اللجان، وتوجيههم إلى نقاط التجمع والاستعلام عن لجانهم الانتخابية.

هذا وقد تم توفير 12 حافلة لنقل الطلاب إلى مقار الانتخابات، مقسمة على الأحياء المختلفة في محافظة الإسماعيلية، ولجان المغتربين.

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