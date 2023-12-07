الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هشام زعزوع لـ "الشاهد": السياحة المصرية كانت فى وضع سىء خلال عام الإخوان

هشام زعزوع وزير السياحة
هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق

قال هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق: "قبلت العمل بوزارة السياحة بعد 30 يونيو في حكومة الدكتور حازم الببلاوي للمساعدة في هذا الملف الاقتصادي الهام". 

 

وأضاف هشام زعزوع، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، استبشرت خير بعد أحداث 30 يونيو، بأننا سنعدل المسار، وأن الفترة القادمة ستكون أفضل بإذن الله تعالى للبلد، وعندما دعيت وتم ترشيحي للعودة لوزارة السياحة، قلت بأنني أحب التواجد في فترة أفضل وأشارك في رافد هام  من روافد الاقتصاد المصري.

 

وتابع: "كانت السياحة المصرية في وضع سيء خلال عام حكم الإخوان واستمرت بعدهم لفترة بسبب الأحداث الإرهابية، فقد كان المناخ في الشارع المصري ما يزال صعبًا، حيث كان الإخوان لا يزالون متواجدون وما شهدناه من أحداث رابعة والنهضة وارهاب في الشوارع والكباري من قبل الإخوان، وكنت أرى بأنني لن أستطيع أن أفعل شيء إلا عندما تهدأ الأوضاع، لكن كان عندي أمل بأن الشعب المصري يريد الأوضاع أن تهدأ". 

 

برنامج “الشاهد”

ويُعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور. 

هشام زعزوع وزير السياحة الاسبق برنامج الشاهد وزارة السياحة محمد الباز

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