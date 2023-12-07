هشام زعزوع لـ"الشاهد": حازم الببلاوى طلبنى لاستكمال العمل فى وزارة السياحة بعد 3 يوليو

كشف هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، تفاصيل التواصل معه بعد 3 يوليو للعودة إلى وزارة السياحة في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، قائلًا: "حدثني مجلس الوزراء وطلب الدكتور حازم الببلاوي مقابلتي وقد ذهبت لمقابلته، وأخبرني بأن كل الشواهد والتقارير تقول بأنني رجل أبليت بلاءً حسنًا في الفترة السابقة وفي نفس الوقت كانت لي مواقف وطنية واضحة، وطلب مني أن أكمل معهم المشوار في نفس الملف".

وأضاف هشام زعزوع خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، كنت متصورا أن الوزير منير فخري عبدالنور كان سيأتي كوزير للسياحة مرة أخرى، خاصة وأنه كان قد ترك الحكومة في 2012 عند مجيئي، لكنه عاد كوزير للاستثمار، وقد هاتفته لأنه صديق وأنا أعتز بصداقته جدًا، وقلت له يا معالي الوزير سيادتك من أقدر الناس التي تعود للوزارة فقالي لي إنه أيد فكرة استمراري عند اتصالهم به وترشيحي للعودة إلى وزارة السياحة مرة أخرى، وبالفعل عدت مرة أخرى وبدأت المشوار.

ويُعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.