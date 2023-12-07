هشام زعزوع لـ"الشاهد": الرئيس السيسى مستمع من الطراز الرفيع ويبحث عن الصالح العام

قال هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مستمع من الطراز الرفيع وطبعه هادئ ويقدر المسائل حق قدرها ويبحث عن الصالح العام ويضع الكثير من الاعتبارات الأخلاقية في قراراته.

وأضاف هشام زعزوع، خلال لقائه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news: “أننا مرينا بفترة عاصفة حيث كنا نعمل معا كوزراء ليسوا من الإخوان”، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أثناء منصبه كفريق أول كان يقوم برصد تطور الأمور ويدونها، كما أوضح التاريخ أنه في مواقف معينة نتيجة حساسية وضعه السياسي في المشهد فقد كان يأخذ هذه الملاحظات ويتصل مباشرة برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في غرف مغلقة.

برنامج الشاهد

ويُعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.