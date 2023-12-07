الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ترشيح إعلامى من أصل هندى لرئاسة هيئة الإذاعة البريطانية

سمير شاه
سمير شاه

أعلنت وزيرة الثقافة البريطانية لوسي فريزر‭‭‭ ‬‬‬أمس الأربعاء‭‭‭ ‬‬‬أن الحكومة اختارت سمير شاه، وهو مسؤول تنفيذي في التلفزيون البريطاني، ليكون مرشحها المفضل لتولي منصب رئيس هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).

 

وشاه (71 عاما) هو الرئيس التنفيذي لشركة الإنتاج جونيبر تي.في. وسبق له العمل في بي.بي.سي وتلفزيون لندن ويك إند.

 

وقالت فريزر في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقا باسم تويتر "يتمتع شاه بخبرة كبيرة يمكنه أن يعزز بها منصب رئيس هيئة الإذاعة البريطانية".

 

وأضافت "لديه طموح واضح لرؤية بي.بي.سي. تحقق نجاحات في المشهد الإعلامي سريع التغير، وليس لدي أدنى شك في أنه سيقدم الدعم والتدقيق الذي تحتاجه بي.بي.سي. لمواجهة تحديات المستقبل".

 

وتحصل بي.بي.سي على التمويل من خلال رسوم ترخيص تدفعها الأسر التي تشاهد التلفزيون، وهي هيئة مستقلة سياسيا لكن تعين الحكومة رئيسها.

 

وسيتعين على شاه، الذي ولد في الهند وعمل في مجال البث لأكثر من أربعة عقود، الإجابة على تساؤلات مشرعين في لجنة برلمانية قبل تعيينه رسميا.

 

وقال شاه "بي.بي.سي. تمتلك مكانة عظيمة في الحياة البريطانية ولها مهمة فريدة للوصول إلى جمهور كبير في أنحاء البلاد ولن أدخر جهدا لأضمن أنها ستحقق ذلك في سوق تنافسية آخذة في الازدياد".

 

استقال ريتشارد شارب الرئيس السابق لبي.بي.سي في أبريل بعد عدم إفصاحه عن دوره في حصول رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون على قرض قدره مليون دولار.

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