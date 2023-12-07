يوسف الحسينى: لا أحد يستطيع أن يلعب الدور المصرى فى المنطقة بالكامل

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الوضع في غزة كارثي.

وأضاف الإعلامي يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه بالنسبة لنا في مصر، فإن فلسطين متواجدة على الحدود المصرية، وبالنسبة للمنطقة العربية فإن فلسطين متواجدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، لأنها تقع في الجزء أقصى غرب المنطقة العربية الآسيوية، ومصر هي مركز الخريطة العربية، فهي الدولة المركزية بحكم الجغرافيا ما بين شرق المنطقة وغربها، فهي ما بين المنطقة الآسيوية والمنطقة العربية.

وأوضح الإعلامي يوسف الحسيني، أن جزء من مركزية مصر ودورها أنها الرابط بين ما هو آسيوي وإفريقي في المنطقة العربية والشرق الأوسط، مؤكدًا أن لا أحد يستطيع أن يلعب دور مصر في المنطقة بالكامل، وستثمر الجهود المصرية بإنهاء أزمة فلسطين.