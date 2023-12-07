بالأرقام.. "الثقافة الفلسطينية" ترصد أثر العدوان الإسرائيلى على غزة

أصدرت وزارة الثقافة الفلسطينية التقرير الشهري الثاني الذي يرصد ما تعرّض له القطاع الثقافي الفلسطيني في المحافظات الجنوبية في قطاع غزة على مدى شهرين، نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ورصدت الوزارة خلال التقرير ما تعرض له القطاع الثقافي من تدميرٍ واعتداءات طالت الممتلكات الثقافية بعد شهرين من الحرب على قطاع غزة، ومواصلة اعتداءاته على كل مقدّرات شعبنا.

تدمير 9 مكتبات ودور نشر وتضرر 21 مركزًا ثقافيًا فلسطينيًا

فقد المشهد الثقافي العديد من المبدعين في مختلف المجالات عُرف منهم حتى اللحظة 28 استشهدوا من بينهم 4 أطفال، ودمرت تسعة دورِ نشر ومكتبات، بالإضافة إلى تضرر عدد من المراكز الثقافية بشكل كلي أو جزئي عرف منها 21 مركزًا، كما تعرضت معظم أجزاء البلدة القديمة لمدينة غزة للتدمير بما فيها 20 من المباني التاريخية، من كنائس، مساجد، متاحف ومواقع أثرية، وتدمير وتضرر3 استوديوهات وشركات إنتاج إعلامي وفني.

العدوان الإسرائيلى على غزة

وزير الثقافة الفلسطيني: استهداف الحياة الثقافية جزء من الحرب المستعمرة على شعبنا

وقال وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف، إن جوهر هذه الحرب قائم على فكرة محاولة إبادة ومحو شعبنا وإزالته وتهجيره؛ لذلك فهي تستهدف كل شيء في قطاع غزة، تسهدف كل مقومات الحياة من البشر والحجر والشجر والماء، فخلال حرب الإبادة هذه يتم استهداف مناحي الحياة كافة وبلا استثناء، وكالعادة فإن استهداف الحياة الثقافية في البلاد جزء من هذه الحرب المستعرة على شعبنا التي تهدف في جوهرها إلى استكمال مخطط النكبة الذي ابتدأ في العام 1948.

وأضاف "أبو سيف"، أن الحرب على الثقافة كانت دائمًا في صلب الحرب التي شنها الغزاة على شعبنا؛ لأن الحرب الحقيقية هي حرب على الرواية من أجل سرقة البلاد وما في هذه البلاد من قيمة غنية بآثارها وبكنوزها المعرفية والتاريخية والحضارية وما عليها وعنها من حكايات.

العدوان الإسرائيلى على غزة

ويشمل التقرير نبذة عن حياة شهداء قطاع غزة، وعن الأماكن المستهدفة من قبل طائرات الاحتلال وهي أماكن تاريخية ومسيحية وإسلامية ومراكز ثقافية كان لها أثرًا كبيرًا في المشهد الثقافي الفلسطيني في قطاع غزة.