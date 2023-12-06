وزير الشباب يلتقي نظيره القطري خلال زيارته للدوحة (صور)

التقى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الأربعاء، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، نظيره القطري صلاح بن غانم العلي؛ لبحث التعاون المشترك، بحضور عمرو الشربيني سفير مصر لدى الدوحة.

وأكد وزير الرياضة الحرص على تفعيل برامج التعاون الثنائية بين مصر ومختلف الدول الشقيقة والصديقة تنفيذًا لبروتوكولات التعاون، وتوطيدًا للعلاقات وتبادل الخبرات والثقافات، مشيرًا إلى التباحث حول مشروعات مشتركة بين البلدين على صعيد مجالي الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة.

كما تحدث صبحي مع نظيره القطري حول المنظومة الرياضية المصرية خلال الآونة الأخيرة والتطورات في البنية التحتية وخاصًة الرياضية، والتي جاءت بفضل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحرص سيادته على أحداث تلك النقلة النوعية للرياضة المصرية وخاصة فيما يتعلق بالتطوير الشامل للبنية الرياضية.

من جانبه، رحب وزير الرياضة والشباب القطري بزيارة د.أشرف صبحى لدولة قطر والسعي نحو تعميق العلاقات بين البلدين على مستوى المشروعات والبرامج الشبابية والرياضية.

وأشاد صلاح بن غانم العلي، بدور الدكتور أشرف صبحي كرئيس للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والحرص على وضع آليات لتطوير البرامج الشبابية والرياضة العربية المشتركة بصفة مستمرة مع السادة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة العرب.



