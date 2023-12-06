مجموعة السبع تطالب باتخاذ قرارات أكثر فعالية لمنع تهجير الفلسطينيين

أعربت مجموعة السبع، اليوم الأربعاء، عن شعورها بقلق عميق إزاء التأثير المدمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وحث المجموعة، في بيان مشترك، القادة على "اتخاذ إجراءات أكثر فعالية لمنع تهجير المزيد من الأشخاص وحماية البنية التحتية المدنية" في القطاع، وكذلك لضمان تقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق للمدنيين في غزة.

وقال البيان: "ويلزم اتخاذ المزيد من الإجراءات العاجلة لمعالجة الأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة، وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين. نحن ندعم ونشجع المزيد من الوقفات الإنسانية لتمكين ذلك".

وأدان الزعماء أيضًا تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، والتي قالوا إنها "تهدد آفاق السلام الدائم"، مطالبة بضرورة محاسبة من تورطوا في ارتكاب جرائم حرب.