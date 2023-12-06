العوضي: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي هو الأجدر بتحمل المسئولية الوطنية

قال اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي هو الأحق والأجدر بتحمل المسئولية الوطنية لما قدمه وسيقدمه لبلادنا، موجها في كلمته بمؤتمر حماة الوطن رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي بالقول: لقد كان لإرادة المصريين وانحيازهم خلفك دورًا حاسمًا لحماية هذا البلد من كل ما عصف به من أحداث جسام أفشلت كل مخططات قوى الشر على مدار السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الختامي لحزب حماة الوطن باستاد بتروسبورت، والذي انطلقت فعالياته منذ قليل، بحضور الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب، اللواء طارق نصير، أمين عام الحزب، والدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الجمهورية، والمستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بجانب آلاف الأعضاء من القواعد الحزبية والمواطنين.

وأضاف: "كنتم مرآة للإرادة الشعبية وتعبيرا صادقًا عن تطلعات المصريين وآمالهم ومنذ توليكم المسئولية وضعتم خريطة تنمية عملاقة في كافة المجالات".