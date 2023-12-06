جهاد الحرازين: الرئيس السيسي رسخ موقف مصر الثابت من مخطط تهجير الفلسطينيين

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر منذ اللحظة الأولى وهي تقف بجانب الشعب الفلسطيني في مواجهة المخطط الذي استهدف القضية الفلسطينية، سواء من خلال المخطط الذي حاكته حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتعلق بعملية التهجير.

وأضاف “الحرازين” خلال مداخلة هاتفية عبر “extra news”، أن مخطط تهجير الشعب الفلسطيني عرض من قبل بتسلئيل سموتريتش، زعيم الصهيونية الدينية، الذي تبنى قتل الشعب الفلسطيني أو تهجيره أو ترحيله.

ولفت إلى ثبات الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم، مُشيرًا إلى جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعلن رفضه مخطط التهجير، عبر اللقاءات التي أجراها مع قادة دول العالم، وهو ما لمسناه سواء على الهواء مباشرة خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي أو المستشار الألماني أو الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الإسباني، بالإضافة إلى الاتصالات التي أجراها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأكد أن الموقف المصري كان حاسمًا وواضحًا خاصة بعد اجتماع مجلس الأمن القومي المصري، وقمة القاهرة الدولية الإقليمية للسلام التي استضافتها القاهرة، وضمت أكثر من 31 دولة فضلًا عن 3 منظمات دولية على رأسها الأمين العام للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الموقف المصري معبر عن السياق الذي يرفض تهجير الشعب الفلسطيني، والمطالب بوقف العدوان ووقف إطلاق النار فورًا ومطالبته بإدخال المساعدات إلى غزة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية اعتمدت مجموعة من المسارات وهو ما عبر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية التي عقدت بالرياض وبعد ذلك في قمة إيفريست، مما جعل العالم يغير من موقفه وأن يتبنى الرؤية المصرية المتعلقة بالخارطة التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تضمنت مجموعة من النقاط والتي من أهمها ضرورة وقف العدوان، وضرورة تدفق المساعدات بشكل مستمر، وضرورة إيجاد أفق سياسي لمعالجة القضية.