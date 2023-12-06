وزير الدفاع يتفقد أجنحة «EDEX – 2023» والشركات العارضة

أجرى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على هامش فعاليات اليوم الثالث من معرض إيديكس، جولة تفقدية لأجنحة المعرض، والمرور على عدد من الشركات العارضة.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لفعاليات معرض إيديكس، الذى يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من تبادل الخبرات العسكرية مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة فى تواجد كبرى شركات التسليح العالمية على أرض مصر من خلال مشاركتهم فى فعاليات المعرض.

واستمع وزير الدفاع من ممثلي الشركات إلى شرح لما تتضمنه المعروضات لأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية المتطورة فى مجال الصناعات الدفاعية، معربًا عن تقديره لجميع الدول والشركات المشاركة بالمعرض، مختتمًا الجولة التفقدية بالإشادة بالإجراءات التنظيمية للمعرض والقدرة على استقبال الأعداد الكبيرة من الوفود والزائرين المهتمين بالمجالات الأمنية والصناعات الدفاعية.

كما التقى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالفريق جيل بويدفيزي، المحافظ البحرى الفرنسى لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث تناول اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والفرنسية.

عقب اللقاء، قام رئيس الأركان بجولة تفقدية لأجنحة المعرض اطمأن خلالها على مستوى التنظيم والتفاعل بين الزائرين والشركات العارضة للصناعات الدفاعية.