جمال بيومى: تهجير الفلسطينيين أمر كارثى لن تسمح به مصر

قال السفير جمال بيومي الأمين العام للمستثمرين العرب ومساعد وزير الخارجية أنه رفضت مصر بشدة فكرة تهجير الفلسطينيين نتيجة للتبعات السلبية المحتملة التي يمكن أن تنجم عن هذا الاقتراح.

وأضاف في تصريحات خاصة للدستور فإن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يثير قضايا أمنية خطيرة فإذا تم نقل مئات الآلاف من الأشخاص إلى منطقة مأهولة بالفعل، فإن هذا قد يؤدي إلى زيادة التوترات والصراعات.

وأوضح أن تهجير الفلسطينين خطوة غير عملية ومحتملة لتفاقم الصراعات والمشاكل الموجودة بالفعل في المنطقة.

وأكد أنه يجب البحث عن حلول أخرى لقضية اللاجئين الفلسطينيين تحترم حقوق الإنسان وتساهم في الاستقرار الإقليمي بدلًا من تفاقم الصراعات والمشاكل.

وأشار الي أنه بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتم معالجة القضية الفلسطينية من خلال الحوار الدولي والجهود الدبلوماسية لإيجاد حل سلمي ومستدام وينبغي أن تلتزم الدول المعنية بتوفير فرص العيش الكريم والإنساني للفلسطينيين دون اللجوء إلى إجراءات مثل التهجير القسري.

وأكد أنه علاوة على ذلك، يجب أن بعمل المجتمع الدولي على دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، بما في ذلك تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني للفلسطينيين.

وأكد أنه في النهاية، يجب أن تكون هناك أي جهود لحل قضية الفلسطينيين مبنية على احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وينبغي أن تتم بالتشاور مع الأطراف المعنية.