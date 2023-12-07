الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جمال بيومى: تهجير الفلسطينيين أمر كارثى لن تسمح به مصر

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي الأمين العام للمستثمرين العرب

قال السفير جمال بيومي الأمين العام للمستثمرين العرب ومساعد وزير الخارجية أنه رفضت مصر بشدة فكرة تهجير الفلسطينيين نتيجة للتبعات السلبية المحتملة التي يمكن أن تنجم عن هذا الاقتراح.

 

وأضاف في تصريحات خاصة للدستور فإن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يثير قضايا أمنية خطيرة فإذا تم نقل مئات الآلاف من الأشخاص إلى منطقة مأهولة بالفعل، فإن هذا قد يؤدي إلى زيادة التوترات والصراعات. 

 

وأوضح أن تهجير الفلسطينين خطوة غير عملية ومحتملة لتفاقم الصراعات والمشاكل الموجودة بالفعل في المنطقة.

 

وأكد أنه يجب البحث عن حلول أخرى لقضية اللاجئين الفلسطينيين تحترم حقوق الإنسان وتساهم في الاستقرار الإقليمي بدلًا من تفاقم الصراعات والمشاكل.

 

وأشار الي أنه بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتم معالجة القضية الفلسطينية  من خلال الحوار الدولي والجهود الدبلوماسية لإيجاد حل سلمي ومستدام وينبغي أن تلتزم الدول المعنية بتوفير فرص العيش الكريم والإنساني للفلسطينيين دون اللجوء إلى إجراءات مثل التهجير القسري.

 

وأكد أنه علاوة على ذلك، يجب أن بعمل المجتمع الدولي على دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، بما في ذلك تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني للفلسطينيين. 

 

وأكد أنه في النهاية، يجب أن تكون هناك أي جهود لحل قضية الفلسطينيين مبنية على احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وينبغي أن تتم بالتشاور مع الأطراف المعنية. 

فسلطين التهجير العرب مصر سيناء

مواد متعلقة

الباز: التحذير المصرى يتجدد يوميًا برفض تهجير الفلسطينيين

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

عاجل.. إسرائيل تعلن زيادة كمية الوقود المقدمة لقطاع غزة

عاجل.. "الأرصاد" تُحذر المواطنين من ظاهرتين جويتين غدًا الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. في أصعب ظروف إقليمية ودولية

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يزيد من تجنيد الإناث فى الوحدات القتالية بغزة

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية