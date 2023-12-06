الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم سياسية: الأمريكيون متواطئون مع حكومة "نتنياهو" ضد الفلسطينيين

نتنياهو
نتنياهو

علق الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، على تزايد موجات نزوح الشعب الفلسطيني نحو رفح، قائلًا: "إنه من الواضح أن إسرائيل ماضية في مخططها الشيطاني لتهجير الفلسطينيين قسريًا".

وأضاف فهمي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة extra news، أن هناك فشلًا دوليًا في التعامل مع ما يجري في القطاع، كما أن الولايات المتحدة تُناور فيما يتعلق بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب.

ولفت إلى أن المسئولين الأمريكيين يزورون المنطقة ويؤكدون على رفض فكرة التهجير وإجلاء الفلسطينيين من أماكنهم، ومع ذلك لا تترجم هذه الأقوال إلى أفعال حقيقية واضحة وهو ما يؤكد أن هناك مؤامرة ومخططًا وتواطؤًا أمريكيًا في التعامل مع القضية الفلسطينية.

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية هي حكومة حرب بمعنى الكلمة، لافتًا إلى أن هناك مزايدات كبيرة،  ومن الواضح أن المستوى السياسي لم يعد له حضور في هذه الحكومة، كما أن كل الإجراءات التي يتم اتخاذها الآن هي إجراءات عسكرية في إطار بنك الأهداف المحدد والمنضبط والذي يجب أن نتوقف أمامه.

الادارة الامريكية حكومة نتنياهو القضية الفلسطينية التهجير تهجير الشعب الفلسطيني

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