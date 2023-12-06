الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رحلة "ضرير" للإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

تساءل عدد من المواطنين من أصحاب الإعاقة البصرية، عن التسهيلات المقدمة لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات للتيسير على الناخبين المكفوفين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وأعلن المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة وفرت كل اللوجستيات لإجراء الانتخابات الرئاسية شملت نشر «بطاقات انتخابية» بطريقة برايل للتسهيل على أصحاب الإعاقة البصرية.

تسهيلات الهيئة الوطنية للانتخابات 

وأضاف "البنداري" في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه تم اختيار اللجان الفرعية لكبار السن وذوي الإعاقة في الأدوار الأرضية.

واستحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات، بطاقات تصويت بطريقة برايل للتيسير على الناخبين المكفوفين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، فى الانتخابات الرئاسية 2024 حرصا على تمكينهم من إعمال حقهم والمشاركة، واعلنت الهيئة توجيهاتها بأن يكون الاقتراع، بموجب بطاقة الرقم القومي ولو كانت منتهية، أو عبر جواز السفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.

خطوات الانتخاب للأصحاب الإعاقة البصرية 

وترصد «الدستور»، محاكاة لمواطن ضرير يدلي بصوته في الانتخابات طبقًا للتسهيلات المقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لأصحاب الإعاقة البصرية في الانتخابات الرئاسية 2024:

- الذهاب إلي أحد اللجان الفرعية المجهزة بطريقة برايل.
- الدخول باللجان الفرعية لكبار السن وذوي الإعاقة في الأدوار الأرضية.
-  استخدام البطاقات الانتخابية  بطريقة برايل.

 

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الانتهاء من مرحلة تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، والتي أجريت وفق الجدول الزمني للعملية الانتخابية على مدى أيام (1 و2 و3) من شهر ديسمبر الحالي، بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية من سفارات وقنصليات منتشرة حول العالم.

واختُتمت أعمال فرز أصوات الناخبين، وإجراء الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم، وإثبات عدد الأصوات الصحيحة وكذا الباطلة، وتحديد عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح من بين المرشحين الأربعة في العملية الانتخابية وإثباتها في المحاضر المخصصة لذلك الإجراء، وإرفاقها مع كافة أوراق العملية الانتخابية في مظاريف مغلقة وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق وزارة الخارجية، حتى يتم ضم الإحصاء العددي إلى تصويت المصريين داخل البلاد ومن ثم إعلان النتيجة الرسمية النهائية بمعرفة الهيئة.

الإعاقة البصرية التسهيلات الوطنية للانتخابات الناخبين المكفوفين الانتخابات الرئاسية 2024

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