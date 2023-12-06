الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الجندى: رفع الحياء علامة غضب الله على بعض الناس (فيديو)

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك علامات إذا توفرت فى العبد تعتبر دليلًا على الطاعة ورضا الله، منها الستر وصفة الحياء. 

علامة غضب الله
 

وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن أول درس من قصة سيدنا آدم أن العبد لديه قدر من الحياء، لذا يمكن القول إن علامة غضب الله على بعض الناس هى رفع الحياء.

نعمة الستر
 

وأوضح، أن قصة سيدنا آدم، بعدما أكل من الشجرة وكُشفت سوءاتهما، أخذ يستر نفسه، مستشهدًا بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحِ، فاصنع ما شئت.. رواه البخاري".

خالد الجندي رفع الحياء لعلهم يفقهون دي ام سي الشيخ خالد الجندي

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