"المستقلين الجدد": المرأة والشباب هم قادة التطور الحقيقيون فى مصر وخارجها

قال هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن ما رأيناه في انتخابات المصريين بالخارج هو حراك سياسي جديد تم من خلال استشعار المصريين بخطورة المرحلة القادمة وأهمية اختيار قيادة قادرة على حماية الوطن خاصة مع الصراعات الموجودة.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن هذا حراك سياسي كبير بدأ مع الحوار الوطني واستمر مع الحملات الانتخابية، مؤكدًا أن هذا المشهد ساعد في وجود الضوابط والقوانين وكل هذا أسهم في صورة الانتخابات الخارجية.

ما رأيناه في الانتخابات الرئاسية بالخارج ليس غريبًا على المصريين

وأشار إلى أن المرأة والشباب هم القاطرة الحقيقية لأي تقدم في مصر وخارجها، وما رأيناه ليس غريبًا على المصريين، ويجب أن نركز في المسافات التي قطعت للوصول لمقرات الاقتراع بالخارج، متابعًا أن المصري ضرب أروع الأمثلة للانتماء للوطن، ولم يشعر بأن صوته ليس له قيمة في اختيار رئيسه لما أدلى بصوته.