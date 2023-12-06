عاجل| حركة الملاحة تعود لطبيعتها بعد استئناف سفينة الحاويات عبور قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قاطرات الإنقاذ البحري للهيئة نجحت في التعامل مع طوارئ الملاحة والعطل الفني الذي تعرضت له دفّة سفينة الحاويات (ONE ORPHEUS) خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من سنغافورة والمتجهة إلى هولندا.

أضاف رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر نتيجة الموقف الطارئ، حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بعد تحويل عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة إلى الأصلية بالتوازي مع أعمال الإنقاذ للسفينة.

وتابع ربيع أن ONE ORPHEUS تستأنف حاليًا عبورها للقناة بصورة طبيعية بعد صيانة عطل الدفة، والتأكد من صلاحيتها الفنية للإبحار، كما تستأنف الـ6 سفن المتبقية خلفها عبورها للقناة.

وشدد رئيس الهيئة على جاهزية قناة السويس للتعامل مع المواقف الملاحية الطارئة وفق مقتضيات إدارة الأزمة، وما تتطلبه كل حالة على حدة من إجراءات خاصة تتطلب التعامل السليم والدقيق والفوري لإنهاء المشكلة والحفاظ على انتظام الملاحة بالقناة.

سفينة الحاويات ONE ORPHEUS

سفينة الحاويات ONE ORPHEUS

سفينة الحاويات ONE ORPHEUS

سفينة الحاويات ONE ORPHEUS