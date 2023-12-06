رئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسي: مصر تملك رئيسًا قويًا يدرك حجم التحديات

وجّه المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الشكر والتقدير لحزب مستقبل وطن على جهوده المميزة في مؤتمرات دعم وتأييد المشرح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وأضاف “فوزي” خلال مؤتمر حزب "مستقبل وطن" لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والذي نقلته قناة "إكسترا لايف" أن الفرق بين انتخابات 2018 وانتخابات 2024 هو أن العالم كله تغير.

وتابع: "في انتخابات عام 2018 لم تكن هناك كل هذه الأزمات المحيطة بنا، لم تكن هناك جوائح عالمية والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى التحدي الإقليمي الأبرز بالنسبة لنا والأحداث على حدودنا الشمالية الشرقية".

المستشار محمود فوزي: التجربة المصرية أثبتت أن في كل محنة منحة

وأكد أن التحديات لن تنتهِ ويجب أن نعرف ذلك، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية أثبتت أن في كل محنة منحة، متابعًا: "يجب أن نفكر دائمًا بطريقة إيجابية لكي نخرج من الأزمات بمكاسب".

واستكمل: "العالم كله أثناء فترة جائحة كورونا كان ينكمش، لكن الاقتصاد المصري حقق نموًا، كذلك أسعار البترول بسبب الحرب الأوكرانية الروسية زادت ما دفعنا لزيادة الرقعة الزراعية والاعتماد على أنفسنا أكثر وأكثر".

وأكد أن كل التحديات التي مرت بها الدولة المصرية تصنع منها دولة أقوى لأن رئيسها رجل قوي يدرك معنى المخاطر واصطفاف شعبه خلفه هو مصدر هذه القوة.