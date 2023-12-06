محمد الباز لـ"القاهرة الإخبارية": غزة تعيش أبشع مشاهد الإبادة فى تاريخ البشرية

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن ما يحدث الآن في غزة أمر يفوق أبشع مشاهد الإبادة في تاريخ البشرية خاصة في ظل استمرار القتال والتهجير.

وأضاف “الباز” خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن غزة تعيش حاليًا، حرب إبادة حقيقية وحشية شديدة جدًا، متسائلًا: "كيف ينام العالم مستريح الضمير وهذه المشاهد تحدث".

الباز: إسرائيل تستغل "طوفان الأقصى" لتنفيذ خطة تهجير الفلسطينيين

وأكد أن مصر على الخط دائمًا، وتحذر من هذا الاعتداء على الفلسطينيين وتدمير كل أشكال الحياة، متابعًا: "ما يحدث الآن في غزة خطة تم استغلال فيها ما جرى بعد عملية طوفان الأقصى".

وأشار إلى أننا نعيش تداعيات عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر على المستويين الفلسطيني والمصري، مؤكدًا أن إسرائيل دائمًا عينها على سيناء منذ مؤتمر بازل عام 1897 وما حدث في 7 أكتوبر كان مثل الحطب الذي وضع في النار لتتجدد خطة إسرائيل مجددًا.