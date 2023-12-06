حافز 5% من الأجر الوظيفي وترقية 356 موظفًا من العاملين بديوان بني سويف

أصدر د.محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، الأربعاء، قرارًا حمل رقم 2884 بشأن الموافقة على ترقية 356 من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ممَن أتموا المُدد البينية اللازمة للترقية في 30 يونيو 2023 من العاملين بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية وكذا العاملين بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة إلى المستويات الوظيفية الموضحة قرين كل منهم مع احتفاظهم بالأقدمية المتبقية.

تفاصيل القرار

كما تضمن القرار في مادته الثانية منح 322 من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة، حافز بنسبة 5% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2023، بحد أدني 100 جنيهًا وبحد أقصى 150 جنيهًا، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2023، مع التوجيه للجهات المختصة بتنفيذ القرار " كل فيما يخصه".

وقال أحمد مرسى، مدير الموارد البشرية بالمحافظة، إن القرار يأتى فى ضوء قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، رقم 121 لسنة 2023 والكتاب الدوري، بشان ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية واستحقاق العاملين شاغلي وظائف المستويات الوظيفية كبير لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية وبالمستوى الأول أ بالمجموعة النوعية التخصصية والكتابية والفنية،وبالدرجة الأولى لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية بالمجموعة الحرفية وبالمستوى الثالث "أ" بالمجموعة النوعية للخدمات المعاونة ممن مضى على شغلهم لهذه المستويات 3 سنوات حافز بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وعلى موافقة لجنة الموارد البشرية بجلستها المنعقدة في 16 نوفمبر 2023 والمعتمد محضرها في 23 نفس الشهر.

وأشار إلى تكليف محافظ بني سويف باتخاذ اللازم لتنفيذ القرار ومتابعة صرف الفروق المالية.