كتائب القسام تستهدف 3 دبابات إسرائيلية فى خان يونس بقذائف الياسين

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الأربعاء، عن استهداف 3 دبابات إسرائيلية شرق مدينة خان يونس بقذائف الياسين 105.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق تليجرام، مساء الأربعاء، إن الكتائب استهدفت دبابتين إسرائيليتين بقذائف الياسين 105 في محور شرق مدينة خان يونس.

وأضافت أن عناصرها استهدفوا دبابة ميركافا إسرائيلية في محور شمال مدينة خان يونس بقذيفة الياسين 105.

يعني اسم الدبابة ميركافا بالعبرية المركبة الحربية، واختير هذا الاسم للدلالة على أنها صممت لتجمع بين خصائص عدة، ولا تقتصر على أن تكون دبابة فقط، بل تتميز بمواصفات تجعلها من الدبابات الأكثر تحصينًا في العالم، والأقوى في أرض الحرب.

وتعد ميركافا هجينًا بين الدبابة وناقلة الجنود، وعلاوة على طاقم الدبابة يمكنها حمل العديد من جنود الإنزال.

وتذكر التقارير أن ترسانة إسرائيل من الدبابات تضم 160 قطعة من طراز ميركافا - 3، و200 دبابة من الطراز الأحدث ميركافا - 4.