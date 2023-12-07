"قوة في صوتك".. أهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024

تنطلق الانتخابات الرئاسية في مصر الأحد المقبل وحتى الثلاثاء 13 ديسمبر، لاختيار رئيس الجمهورية لـ6 سنوات قادمة، ما يفرض المشاركة وتحديد مستقبل الوطن السياسي الفترة المقبلة.

وخلال التقرير التالي، تبرز "الدستور" أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ في مصر، كما تسلط الضوء على دور الانتخابات في تحقيق الديمقراطية وتأثيرها على حياة المواطنين.

أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

تحقيق الديمقراطية

المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعزز مبدأ الديمقراطية وحق الشعب في اختيار قادتهم، ومن خلال التصويت، يمكن للمواطنين التعبير عن آرائهم وتحديد المسار السياسي للبلاد.

تأثير على السياسات والقرارات

بواسطة التصويت، يمكن للناخبين المساهمة في تحديد السياسات والقرارات التي ستؤثر في حياتهم ومستقبل البلاد. فإذا كان لديك آراء وأفكار حول القضايا المختلفة، فإن المشاركة في الانتخابات يعطيك فرصة لتعبير عنها.

تعزيز المشاركة المدنية

المشاركة في الانتخابات تعزز الروح المدنية والانتماء للمجتمع، من خلال المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية، يشعر الأفراد بأنهم جزء من القرارات السياسية وأن صوتهم يهم.

الحفاظ على استقرار البلاد

اختيار رئيس يحظى بدعم وثقة الشعب يساهم في استقرار البلاد وتحقيق التنمية والتقدم، من خلال المشاركة في الانتخابات، يمكن للمواطنين المساهمة في بناء مستقبل مصر بطريقة سلمية وديمقراطية.

وتأكيدًا لأهمية المشاركة في الانتخابات، أطلقت مؤسسة “الدستور”، أمس الثلاثاء، مبادرة "صوتك لمصر" لتحفيز المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة، المقرر إجراؤها يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، حيث تهدف المبادرة إلى توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم الانتخابية، كما تسعى المبادرة إلى إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين في المشاركة في الانتخابات.