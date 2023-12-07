الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"قوة في صوتك".. أهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024

ارشيفية
ارشيفية

تنطلق الانتخابات الرئاسية في مصر الأحد المقبل وحتى الثلاثاء 13 ديسمبر، لاختيار رئيس الجمهورية لـ6 سنوات قادمة، ما يفرض المشاركة وتحديد مستقبل الوطن السياسي الفترة المقبلة.

وخلال التقرير التالي، تبرز "الدستور" أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ في مصر، كما تسلط الضوء على دور الانتخابات في تحقيق الديمقراطية وتأثيرها على حياة المواطنين.

أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 

تحقيق الديمقراطية

 المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعزز مبدأ الديمقراطية وحق الشعب في اختيار قادتهم، ومن خلال التصويت، يمكن للمواطنين التعبير عن آرائهم وتحديد المسار السياسي للبلاد.

تأثير على السياسات والقرارات

 بواسطة التصويت، يمكن للناخبين المساهمة في تحديد السياسات والقرارات التي ستؤثر في حياتهم ومستقبل البلاد. فإذا كان لديك آراء وأفكار حول القضايا المختلفة، فإن المشاركة في الانتخابات يعطيك فرصة لتعبير عنها.

تعزيز المشاركة المدنية

 المشاركة في الانتخابات تعزز الروح المدنية والانتماء للمجتمع، من خلال المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية، يشعر الأفراد بأنهم جزء من القرارات السياسية وأن صوتهم يهم.

حزب "المؤتمر": مشاركتنا فى الانتخابات الرئاسية رد الجميل للرئيس السيسى

الحفاظ على استقرار البلاد

 اختيار رئيس يحظى بدعم وثقة الشعب يساهم في استقرار البلاد وتحقيق التنمية والتقدم، من خلال المشاركة في الانتخابات، يمكن للمواطنين المساهمة في بناء مستقبل مصر بطريقة سلمية وديمقراطية.

وتأكيدًا لأهمية المشاركة في الانتخابات، أطلقت مؤسسة “الدستور”، أمس الثلاثاء، مبادرة "صوتك لمصر" لتحفيز المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة، المقرر إجراؤها يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، حيث تهدف المبادرة إلى توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم الانتخابية، كما تسعى المبادرة إلى إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين في المشاركة في الانتخابات.

الانتخابات الرئاسية مصر المحطات السياسية رئيس الجمهورية استقرار البلاد صوتك لمصر

مواد متعلقة

محافظ قنا يتفقد اللجان الانتخابية قبل التصويت في الانتخابات الرئاسية

حزب "المؤتمر": مشاركتنا فى الانتخابات الرئاسية رد الجميل للرئيس السيسى

الأكثر قراءة

عاجل.. نظام "جوسبيل" أحدث أساليب الاحتلال الوحشية فى حرب الإبادة على غزة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

عاجل.. تفاصيل العرض الجديد من الشباب السعودى لضم "زيزو"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. في أصعب ظروف إقليمية ودولية

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت

سرايا القدس تعلن استهداف 3 آليات عسكرية إسرائيلية فى حى الشجاعية

مستعمرون يقتحمون الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى