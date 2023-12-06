تعطل دفة القيادة.. تفاصيل اصطدام سفينة بكوبري المنسي خلال عبورها قناة السويس

كشفت مصادر بهيئة قناة السويس تفاصيل حادث تصادم سفينة الحاويات ONE ORPHEUS بكوبري الشهيد أحمد منسي خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا.

وقالت مصادر بالهيئة، لـ"الدستور"، إن الحادث وقع في الكيلو 74 ترقيم قناة السويس وأن المعاينة الأولية للحادث أثبتت أنه أثناء عبور سفينة الحاويات للمجرى الملاحي،حدث عطل بدفة السفينة، ما أدى لاختلال التحكم فيها واختلال الحركة وعدم قدرتهم في التحكم باتجاه السفينة، ما أدى لتصادم السفينة بكوبري الشهيد أحمد منسي.

أوضحت المصادر أن معاينة السفينة أكدت سلامة بدن السفينة ومن المقرر أن تبدأ عملية قطرها مساء اليوم، تهميدًا لاخراجها وصيانتها.