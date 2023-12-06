الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تعطل دفة القيادة.. تفاصيل اصطدام سفينة بكوبري المنسي خلال عبورها قناة السويس

لحظة اصطدام سفينة
لحظة اصطدام سفينة بكوبري المنسي خلال عبورها قناة السويس

كشفت مصادر بهيئة قناة السويس تفاصيل حادث تصادم سفينة الحاويات ONE ORPHEUS بكوبري الشهيد أحمد منسي خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا.

وقالت مصادر بالهيئة، لـ"الدستور"، إن الحادث وقع في الكيلو 74 ترقيم قناة السويس وأن المعاينة الأولية للحادث أثبتت أنه أثناء عبور سفينة الحاويات للمجرى الملاحي،حدث عطل بدفة السفينة، ما أدى لاختلال التحكم فيها واختلال الحركة وعدم قدرتهم في التحكم باتجاه السفينة، ما أدى لتصادم السفينة بكوبري الشهيد أحمد منسي.

أوضحت المصادر أن معاينة السفينة أكدت سلامة بدن السفينة ومن المقرر أن تبدأ عملية قطرها مساء اليوم، تهميدًا لاخراجها وصيانتها.

تصادم سفينة بكوبري تصادم سفينة بكوبري أحمد منسي تصادم سفينة بكوبري الشهيد أحمد منسي تصادم سفينة بكوبري المنسي هيئة قناة السويس أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

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