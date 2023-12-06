الفريق أسامة ربيع: الدفع بـ4 قاطرات لسحب سفينة الحاويات بعد تعطل دفّتها

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم الدفع بـ4 قاطرات لاتمام عملية قَطْر سفينة الحاويات ONE ORPHEUS بعد فقدانها التوجيه إثر عطل في دفة السفينة أدى لاصطدامها بكوبري المنسي وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا.

أضاف رئيس الهيئة أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بحدوث عطل في دفة السفينة في الكيلو متر 74 ترقيم قناة وفقدانها التوجيه، تم إعطاء تعليمات بالرباط للسفن خلفها بالإضافة إلى الدفع على الفور بـ ٤ قاطرات.

ويبلغ طول السفينة 336 مترا وعرضها 46 مترًا وحمولتها 101 ألف طن، ويجري العمل حاليا على توصيل أسلاك القاطرات بالسفينة؛ تمهيدًا لقطرها وذلك بعد التأكد من سلامة بدن السفينة.

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بعد تحويل عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة للقناة الأصلية.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.