الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كيف تداركت "قناة السويس" حادث اصطدام سفينة بكوبري أحمد منسي؟

اصتدام سفينة بكوبري
اصتدام سفينة بكوبري الشهيد أحمد المنسي

استطاعت هيئة قناة السويس تفادي أزمة تصادم سفينة الحاويات ONE ORPHEUS بكوبري الشهيد أحمد المنسي خلال عبورها القناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من سنغافورة في طريقها إلى هولندا.

وقررت قناة السويس تحويل سير السفن القادمة من اتجاه الجنوب للسير إلى قناة السويس الأصلية بدلًا من قناة السويس الجديدة، لعبور كافة السفن في مواعيدها المحددة، حيث تواصل السفن عبور المجرى الملاحي من القناة الأصلية، وذلك بعدما عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس أن جركة الملاحة تسير بشكل طبيعي ومنتظم بعد عملية تحويل السفن للقناة الأصلية.

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